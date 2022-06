Als er een migratiecrisis uitbreekt, mag Nederland van Brussel de grenscontroles weer invoeren

Nederland mag grenscontroles invoeren als het vreest onder de voet te worden gelopen door migranten. Dat sprak Eric van der Burg, staatssecretaris van asiel en migratie, vrijdag met zijn collega’s af in Luxemburg.

“We hebben afgesproken dat migratie een reden kan zijn om grenscontroles in te voeren als dat nodig is”, zei Van der Burg na afloop van de vergadering. Hij schetste een beeld van een mogelijkheid die bedoeld is voor noodsituaties en alleen tijdelijk mag gelden op de zone ‘tussen de twee bordjes’. “Als je iemand aantreft in Amsterdam dan kan het niet, dan is het de normale procedure – naar ter Apel”, zei Van der Burg.

De ministers praatten behalve over de interne grensregels ook over migratie naar de zuidelijke landen van Europa. Op dat dossier lijkt nu bijna een akkoord bereikt. De ministers verwachten dat ze binnen de komende drie weken een eerste stap kunnen zetten en dat dan 10.000 migranten vanuit de zuid-Europese landen naar andere lidstaten kunnen verhuizen.

Politieke clusterbom

Dat zou een enorme doorbraak betekenen. Meer dan 21 maanden geleden lanceerde de Europese Commissie het zogenaamde ‘migratiepact’, dat draaide om het idee dat landen in Europa migranten uit bijvoorbeeld Italië en Griekenland zouden overnemen. Het bleek een politieke clusterbom, die ieder gesprek over migratie in Brussel en omstreken volstrekt lam legde.

Er waren landen met een pragmatische inslag die wel wat voelden voor het verlichten van de nood van de zuidelijke landen, maar die kregen het gesprek niet meer op gang met de landen die een meer principiële insteek hadden. Die waren bang dat het plan als een uitnodiging zou werken en dat nog meer mensen zouden gaan proberen de Middellandse Zee over te steken.

Het oorspronkelijke plan is nu opgedeeld en landen doen mee op vrijwillige basis. Vijf landen hebben vrijdag aangegeven dat migranten bij hen welkom zijn. Nederland is daar niet bij – dat wil wel helpen, maar dan liever met spullen en menskracht. Ook dat is een optie in het nieuwe plan, dat ook behelst dat de vingerafdrukken van migranten bij aankomst allemaal worden geregistreerd en dat ze worden gescreend op een eventueel crimineel verleden.

