Als de overheid de verkeerde knuffelt

De belangenorganisatie voor nertsenfokkers is ‘totaal verrast’ dat er volgend jaar een gedwongen einde komt aan deze omstreden bedrijfstak. Laat die twee woorden even tot je doordringen: totaal verrast.

In werkelijkheid is het een klein wonder dat tot op de dag van vandaag in Nederland nertsen mogen worden gefokt en vergast, om te eindigen in jassen en kragen van welvarende Russen en Chinezen.

Ooit, lang geleden, schreef deze krant over ‘prachtige bontvelletjes’, die ‘vele vrouwen in extase’ brachten. In 1952 kon dat kennelijk nog. Daarna groeide gestaag de weerzin tegen het dragen van bont, zowel in het land als op het Binnenhof. Eind jaren negentig was de Tweede Kamer klaar met deze perverse industrie. Een Kamermeerderheid schaarde zich achter een motie om het ‘bedrijfsmatig houden van nertsen te beëindigen’. Vervolgens smoorde die wens in typisch Haagse stroperigheid, gehinderd door tegenstribbelende politieke partijen en effectief verzet van de sector zelf.

Het lukt maar niet om greep te krijgen op de situatie

Dus zitten we nu opgescheept met nertsenfokkerijen waar het coronavirus al maandenlang huishoudt. Op 43 van de 120 bedrijven zijn dieren besmet geraakt, verdere verspreiding ligt voor de hand. Het lukt maar niet om greep te krijgen op de situatie, de wetenschappers van het Outbreak Management Team maken zich daar grote zorgen over. Het risico om het virus op te lopen op een geïnfecteerde nertsenfokkerij is zelfs hoger dan bij een besmetting binnen een gezin.

Uit oogpunt van volksgezondheid is er reden genoeg voor onmiddellijke sluiting van alle resterende fokkerijen. Er is een dodelijk virus voor nodig, maar na twintig jaar krijgt het kabinet alsnog een uitgelezen kans om de Kamer abrupt te gehoorzamen. Maar dat zou iets te veel daadkracht zijn. De nertsenhouders krijgen tot maart volgend jaar om de tent op te doeken.

Het uitstel van de onvermijdelijke sluiting is niet het grootste probleem. Dat is de 180 miljoen euro die het kabinet uittrekt om de eigenaren te compenseren. Het gaat hier om een sector die al jaren in crisis verkeert. De markt voor pels is ingestort.

Het kabinet tast diep in de buidel voor een stervende bedrijfstak

De nertsenhouders hadden eerder van de overheid te horen gekregen dat ze uiterlijk in 2024 moesten stoppen. Fokkers die nog geloven in een toekomst voor deze industrie, zijn bezig met emigratieplannen. Het kabinet tast dus diep in de buidel voor het begraven van een bedrijfstak die in Nederland al stervende is. En financiert de onwenselijke doorstart in een ander land.

In het licht van de tientallen miljarden die de overheid over heeft voor allerhande steunpakketten lijkt die 180 miljoen te overzien. Maar het is nog altijd gemiddeld 1,5 miljoen per nertsenfokker, een bedrag dat andere door de coronacrisis werkloos geraakte ondernemers hun wenkbrauwen zal doen fronsen.

Waarom de nertsenfokkers nu reageren alsof ze door een wesp zijn gestoken, laat zich raden. Zie het als een opzichtige poging die 180 miljoen euro nog wat verder op te rekken. En het is, gezien het verleden, niet uitgesloten dat ook deze lobby slaagt.

Je gunt de nertsen net zo’n koninklijke behandeling als hun baasjes.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.