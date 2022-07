Alleen ouders die naar de rechter stapten, krijgen nog compensatie voor de toeslagenaffaire

Gedupeerden in de toeslagenaffaire die naar de rechter stappen, krijgen voorrang bij het ontvangen van een tegemoetkoming. Wie géén bezwaar bij de rechtbank heeft gemaakt, moet daardoor veel langer op een schadevergoeding wachten.

Staatssecretaris Aukje de Vries van toeslagen verwacht dat vanaf augustus alleen nog maar gedupeerden geholpen kunnen worden die naar de rechter zijn gestapt. Het aantal beroepen steeg van 88 in maart, naar 165 in april en 280 in mei. De rechter stelt bezwaarmakers doorgaans in het gelijk, omdat de overheid de uitbetalingstermijn van een jaar heeft overschreden.

Door de grote toename van het aantal rechtszaken, loopt het Uitvoeringsorgaan Herstel Toeslagen (UHT) vanaf augustus tegen zijn maximale capaciteit aan, schrijft De Vries aan de Tweede Kamer. Zij verwacht dat er iedere maand zo’n 300 bezwaarmakers bij zullen komen. Alleen zeer schrijnende gevallen kunnen dan nog in behandeling worden genomen naast de mensen die naar de rechtbank zijn gestapt.

Een toets doorstaan

Het gevolg is dat ouders die niet naar de rechter gingen, nog langer op hun tegemoetkoming moeten wachten. Wie zich eind 2021 of dit jaar heeft gemeld als gedupeerde, is pas in 2025 of 2026 aan de beurt voor een ‘integrale beoordeling’. Die beoordeling volgt als gedupeerden al een ‘eerste toets’ hebben doorstaan, waaruit blijkt dat zij inderdaad slachtoffer zijn in de toeslagenaffaire. Na die eerste stap ontvangen getroffenen sowieso 30.000 euro. De gedupeerden die naar de rechter zijn gestapt, wachten ook allemaal op hun integrale beoordeling.

Volgens de staatssecretaris ligt het UHT op schema met de eerste toets. Het probleem zit hem in de integrale beoordeling. Tot nu toe zijn bijna 26 duizend ouders als gedupeerden aangemerkt, maar daarvan zijn ruim 12.000 beoordelingen afgerond. Dat zijn vooral ouders die zich al in 2020 hebben gemeld bij de overheid.

Gedupeerde ouders op de publieke tribune tijdens een debat in de Tweede Kamer over de uit huis geplaatste kinderen wier ouders slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Beeld ANP

De Vries verwacht dat als er meer ouders in beroep gaan, het UHT nog meer moeite heeft om op tijd alle zaken te behandelen. In dat geval moet het rijk dwangsommen gaan betalen. De overheid heeft al 1.557 dwangsommen uitbetaald, voor een totaalbedrag van ruim 2 miljoen euro.

Begin deze maand waarschuwde de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen al dat ‘mensen- en gezinslevens naar de knoppen gaan’ door de trage afhandeling. “We lijken te vergeten dat het hier om ouders gaat die soms al vanaf 2014 in de problemen zitten.” Hij signaleerde het grote aantal rechtszaken ook al. “Die zaken snijden hout. De overheid erkent al op voorhand dat ze gaat falen. Er is 70 miljoen euro gereserveerd voor een schadevergoeding aan ouders omdat ze niet op tijd worden geholpen. (...) Dat is de wereld op zijn kop. Met de rechterlijke uitspraken krijgen deze ouders voorrang, en dat betekent dus dat andere ouders langer moeten wachten.”

Belastingdienst wist begin 2019 al van etnisch profileren, maar wordt niet strafrechtelijk vervolgd

De Belastingdienst wist eerder van etnische profilering dan tot nu toe werd gedacht. Toch legt de rechter het OM niet op de Belastingdienst strafrechtelijk te vervolgen voor de toeslagenaffaire.