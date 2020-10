Alleen noodzakelijke reizen, geen teamsport: het kabinet perkt het publieke leven verder in

De nieuwe maatregelen komen neer op het adagium: beperk je contacten en blijf zo veel mogelijk thuis. Alleen wie een vitaal beroep heeft, mag naar z’n werk. Trein, bus en tram zijn net als in het voorjaar alleen voor noodzakelijke reizen.

Aan de precieze invulling van het pakket wordt nog druk gesleuteld, onder meer in het Veiligheidsberaad van burgemeesters dat maandagavond bijeenkomt. Het kabinet zou er nog niet uit zijn of er een mondkapjesplicht moet komen. Een wettelijke regeling zou lang op zich laten wachten. Sluiting van winkels in de avond is een optie, net als nieuwe beperkingen voor de horeca.

Binnen het kabinet is de afgelopen tijd flinke discussie geweest over de aanpak. Anders dan in het voorjaar hebben de ministers die de economische belangen vertegenwoordigen een luidere stem gekregen. Zij willen Nederland niet weer op slot doen. Anders dan in maart en april is er ook meer oog voor de andere schade van zo’n lockdown: sociale eenzaamheid, stress, niet kunnen sporten of naar school kunnen gaan.

De hamer en de dans

Het kabinet stond onder zware druk om harder in te grijpen. Bijna 7000 nieuwe besmettingen meldde het RIVM maandag. Dat aantal moet naar beneden door een strategie die ‘de hamer en de dans’ wordt genoemd. Met de hamer krijgt het virus een stevige mep, waarna de dans begint met de suf geslagen tegenstander. De dans vereist een goed bron- en contactonderzoek en mensen die zich aan basismaatregelen houden. Nederlanders zijn niet goed in dansen met het virus.

Het Red Team hamerde daarom op de harde aanpak. Deze groep deskundigen vanuit diverse disciplines vindt de ambities van het kabinet tot nu toe veel te mager. Met eerdere maatregelen koerste het kabinet op een reproductiegetal van 0,9. In dat geval zorgden 10 geïnfecteerde personen voor negen nieuwe besmettingen. Het virus dooft dan langzaam uit, pas vlak voor kerst zou het onder controle zijn. Als het kabinet nu een harde klap uitdeelt en de R op 0,7 weet te houden, zal het virus ergens in de eerste week van november weer onder controle zijn, denkt het Red Team.

Ic-arts Diederik Gommers brak een lans voor een volledige lockdown. Medisch specialisten waarschuwden maandag dat een ‘tsunami’ aan coronapatiënten dreigt als het kabinet niet strenger optreedt. Patiënten die de overige zorg zullen verdringen.

Lees ook:

Afgelopen etmaal 6854 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Volg hier alle updates over het coronavirus.