Alle telefoons passen straks op dezelfde oplader

Straks kun je van iedereen een oplader lenen. Donderdag presenteerde eurocommissaris Thierry Breton het voorstel om telefoonfabrikanten te verplichten hun telefoons van een universele oplaadmechaniek te voorzien.

Het duurt weliswaar nog zeker twee jaar, maar dan dan hoeft bijna niemand meer van werk naar huis te fietsen omdat in zijn tas een snoertje ontbreekt dat verder niemand anders heeft. Afgelopen is het dan ook met de aanschaf van een heleboel nieuwe opladers op vakantie, of met gezinsruzies over een verdwenen snoertje. Alle telefoons, tablets, camera’s, koptelefoons en spelconsoles werken dan op hetzelfde snoertje én dezelfde oplaadstekker.

Het lijkt zo simpel als een boterham met pindakaas. Als iets een taak is van de EU, dan is het wel om te regelen dat het leven van burgers niet nodeloos ingewikkeld wordt, zoals dat met de opladers het geval was. Toch heeft het de Europese Commissie twaalf jaar gekost om te komen tot de huidige verplichting.

Stekkerellende

Het is niet de eerste keer dat Brussel probeert een eind te maken aan de stekkerellende. Een eerdere poging om tot een universele oplader te komen mislukte, omdat in de regels een uitzondering werd gemaakt: als fabrikanten een oplader met hun apparaat meeleverden, hoefden ze niet te voldoen aan de verplichting dat hij op alle apparaten paste.

Daar maakte vooral Apple handig gebruik van, met steeds nieuwe snoertjes en laders. Terwijl andere fabrikanten hun oplaadmechaniek vervingen, vertelde Apple de Europese Commissie jarenlang dat de inmiddels door bijna alle andere partijen aanvaarde usb-c-oplader in Apple-producten niet paste.

Inmiddels is al lang gebleken dat die ook op de IPhone past, en zijn zelfs de nieuwste producten van Apple al met een dergelijke oplader uitgerust. De weg naar een universele oplader is misschien daardoor wel korter dan de twee jaar die de Europese Commissie ervoor rekent.

Het staat fabrikanten overigens nog wel vrij om hun apparaten te voorzien van twee aansluitpoorten, zodat het oude snoer met zijn oplaadstekker ook blijft werken. Dat laatste is uit milieuoogpunt beter, want de berg aan weggegooide snoertjes is ieder jaar enorm. Volgens de nieuwe regels mogen fabrikanten juist geen oplader leveren bij hun apparaat.

