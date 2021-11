Alle nieuwe coronamaatregelen op een rij

Lees de belangrijkste updates rondom de persconferentie terug op ons liveblog.

• De maatregel die het meest ingrijpt in ieders dagelijks leven, is de terugkeer van de verplichte mondmaskers in winkels en andere publieke binnenruimtes zoals bibliotheken en overheidsgebouwen. Die plicht gaat zaterdag weer in. Sinds 26 juni gold die niet meer, op het openbaar vervoer na. In veel andere landen, waaronder België en Duitsland, zijn de mondkapjes nooit weggeweest. Binnen onderwijsinstellingen zijn mondkapjes verplicht bij verplaatsingen van de ene naar de andere plek.

• De coronatoegangspas wordt op meer plekken verplicht. Die QR-codes zijn een bewijs van vaccinatie, een negatieve test of herstel van een covidbesmetting. Bezoekers moeten die coronapas sinds 25 september al tonen in de horeca, casino’s en bepaalde cultuurinstellingen. Daar komen musea, sportscholen en andere zogeheten doorstroomlocaties bij. Ook buitenterrassen in de horeca moeten eraan geloven, voor zo ver die in deze tijd van het jaar nog open zijn.

• Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt. Werknemers krijgen het advies minstens de helft van de tijd vanuit huis te werken. Als zij toch op pad moeten, geldt een strenger binnenlands reisadvies: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

• Ouderen vanaf 80 jaar kunnen, als ze dat willen, vanaf december een derde vaccinatie halen. Dat geldt ook voor inwoners vanaf 18 jaar in zorginstellingen en zorgmedewerkers. Vanaf januari is de leeftijdsgroep van 60 tot 80 jaar aan de beurt, gevolgd door 60-minners.

• Het kabinet bereidt nieuwe maatregelen voor. Zo zal straks mogelijk ook horecapersoneel alleen met een corona-certificaat aan het werk kunnen. Ook werkgevers in andere sectoren krijgen misschien het recht om dat van hun werknemers te vragen. Daarvoor wil het kabinet eerst uitgebreid overleggen met werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook de Tweede Kamer moet ermee instemmen omdat het om wetswijzigingen gaat. Op 12 november wordt de situatie weer tegen het licht gehouden.