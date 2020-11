Alle dierentuinen dicht en een jachtverbod: Onder Ouwehand blijft de Partij voor de Dieren bij haar vertrouwde koers

Alle dierentuinen dicht, maximaal 300.000 vliegbewegingen per jaar en een algemeen jachtverbod, dat ook geldt voor de koning. Uit het concept verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 dat de Partij voor de Dieren vandaag presenteert, blijkt dat de partij ook onder de nieuwe leider Esther Ouwehand de vertrouwde koers doorzet.

In ‘Plan B’, zoals het verkiezingsprogramma net als in 2017 is genoemd, zet de partij wederom in op een systeemverandering. Niet economische groei en winst moeten centraal staan, maar het welzijn van natuur, dier én mens. Daarom wil de partij de veestapel met minstens 75 procent inperken. Het grootste deel van de vrijkomende landbouwgrond moet volgens de Partij voor de Dieren worden teruggeven aan de natuur, maar een kleiner aandeel kan worden gebruikt voor woningbouw. Ook wil de partij dat er een ministerie voor klimaat en biodiversiteit wordt opgericht. Dat ministerie moet dezelfde status krijgen als het ministerie van financiën. Het moet beleid van andere ministeries gaan toetsen op duurzaamheid.

Conflict in de partij

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 boekte de Partij voor de Dieren een forse winst. De partij ging van twee naar vijf zetels in de Kamer. Daarvan is de partij er inmiddels één kwijt, want in de zomer van 2019 stapte Femke Merel van Kooten uit de fractie, om verder te gaan als onafhankelijk Kamerlid. Van Kooten wilde zich in de Kamer zich ook bezig moest houden met onderwerpen die niet direct met dierenwelzijn en duurzaamheid te maken hebben, maar kreeg daar naar eigen zeggen te weinig ruimte voor.

Min of meer tegelijkertijd was de partijtop van de Partij voor de Dieren in een conflict verwikkeld geraakt met de in het voorjaar van 2019 onverwacht verkozen partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel. Wolswinkel vond dat er te weinig ruimte was voor discussie binnen de partij, en wilde naar eigen zeggen de Partij voor de Dieren transparanter maken. Maar zijn samenwerking met de rest van het partijbestuur verliep stroef. Hij zou bestuursbesluiten naast zich neer leggen en de partij beschadigen. In oktober 2019, een half jaar na zijn aantreden als voorzitter, werd Wolswinkel geroyeerd als lid van de partij, waarmee hij ook zijn voorzitterschap kwijtraakte.

Nieuwe voorvrouw

Inmiddels heeft de partij een nieuwe voorvrouw. Esther Ouwehand nam een jaar geleden het stokje over van partijleider Marianne Thieme. Zij was sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren in 2002 het gezicht van de partij.

Ouwehand profileerde zich de afgelopen weken in de coronadebatten door kritische vragen te stellen over de nertsenfokkerijen, en er bij het kabinet op aan te dringen dat meer moest worden gedaan om toekomstige infectieziekten afkomstig van dieren te voorkomen. “Wij zijn de enige partij die sinds haar oprichting waarschuwt voor de manier waarop mensen met dieren omgaan”, zegt ze daarover in het AD dit weekend. “Door dieren massaal op een kluitje te houden kunnen infectieziekten makkelijk op de mens overslaan.”

