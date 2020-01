Al twintig jaar discussie: krijgt de tractor ook een nummerplaat?

De discussie loopt al zeker twintig jaar: moeten tractoren voortaan verplicht met een kenteken de openbare weg op? Vandaag debatteert de Kamer over deze wetswijziging, en niet alleen daarom is de kwestie actueel. De politie klaagde tijdens de boerendemonstraties van eind vorig jaar dat ze veel boeren niet kon bekeuren, omdat die geen nummerbord op hun voertuig hadden.

Europese regelgeving verplicht de lidstaten om tractoren die harder gaan dan 40 kilometer per uur een nummerbord te laten voeren. Na moties uit de Tweede Kamer, moeten straks ook de landbouwvoertuigen met een langzamere maximumsnelheid een kenteken krijgen. Redenen hiervoor zijn de verkeersveiligheid, vooral omdat steeds meer trekkers de openbare weg op gaan. Daarnaast zijn tractoren die sneller gaan dan 40 kilometer per uur apk-plichtig. Voor die keuring is registratie nodig. Op 20 mei van dit jaar moeten de wijzigingen ingaan.

Dat zal uiteraard pas gebeuren als de Tweede en de Eerste Kamer voor de wetswijziging stemmen. En dat staat nog niet vast. Eind 2016 stemde een meerderheid van 71 Tweede Kamerleden vrijwel hetzelfde wetsvoorstel weg, tegen 69 voorstemmers. Ook VVD en CDA waren toen tegen. De VVD stemde toen het voorstel weg van de eigen minister, Melanie Schultz. Het CDA was destijds oppositiepartij, en zit nu samen met de liberalen in de coalitie.

CDA-Kamerlid Maurits von Martels weet nog niet of zijn fractie ditmaal wel voor de wet zal stemmen. Hij heeft nog steeds zijn bedenkingen, vooral vanwege de kosten voor boeren. “Een kenteken registreren kost niet zo veel. Maar we moeten zeker weten dat het hierna niet verder gaat oplopen. Dat boeren na de apk bijvoorbeeld ook motorrijtuigenbelasting moeten betalen.” Volgens Von Martels biedt deze wet eindelijk eens een mogelijkheid “om iets te doen aan al die regels” die boeren opgelegd krijgen, en waarover boeren zich beklaagden tijdens de demonstraties. “Daarom moeten we nu niet overhaast gaan beslissen.”

De VVD staat inmiddels minder kritisch tegenover de wet. Nee, de wettekst is niet veel veranderd, erkent Tweede Kamerlid Remco Dijkstra. Maar inmiddels zijn er toezeggingen gedaan waardoor tractoren bijvoorbeeld ook rondwegen op kunnen. De VVD’er wacht nog wel op toezeggingen van minister Cora van Nieuwenhuizen dat de kosten voor boeren niet verder oplopen.

En ook belangrijk, inmiddels zijn verschillende brancheorganisaties voor de kentekenplicht. Landbouworganisaties LTO Nederland, Cumela en Fedecom adviseren Kamerleden voor de wet te stemmen. Zolang er geen knoop wordt doorgehakt over de kentekenplicht, worden tractoren nog op veel wegen geweerd, en dat duurt de lobbyclubs te lang. VVD’er Dijkstra is inmiddels overtuigd. “Partijen die tegen stemmen, hebben straks wat uit te leggen aan de boeren.”

