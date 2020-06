Afvallige FvD’ers sluiten zich aan bij partij Henk Krol

Otten stapte vorig jaar na een felle ruzie met medeoprichter Thierry Baudet op bij Forum voor Democratie. Hij nam zijn zetel in de Eerste Kamer mee. Ook senator Jeroen de Vries maakt met hem de overstap. Krol vertrok eerder dit jaar met ruzie bij 50Plus, de partij waarvan hij jarenlang het boegbeeld was.

Krol sloot eerder al een verbond met Femke Merel van Kooten-Arissen, die na onenigheid over de partijkoers en met behoud van haar Tweede Kamerzetel de Partij voor de Dieren de rug had toegekeerd. Volgens Krol is tijdens gesprekken over samenwerking tussen de vier ‘zetelrovers’ een “positieve vonk” overgesprongen.

Otten denkt dat de samenwerking leidt tot “de broodnodige consolidatie in de Nederlandse politiek”. De kiezer zit volgens hem helemaal niet te wachten op allerlei splinterpartijtjes. Hij verwacht dat het viertal “een hecht team” gaat vormen.



Henk Krol en Femke Merel van Kooten-Arissen. Beeld ANP

Binnenkort presenteert de Partij voor de Toekomst een “constructief en innovatief” partijprogramma. Daarin zullen politieke vernieuwing en “een realistische, daadkrachtige aanpak voor beter bestuur van Nederland” centraal staan.

De nieuwe partij heeft met Krol en Van Kooten twee vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en dankzij GO-betrokkenen Otten en Jeroen de Vries ook twee Eerste Kamerleden. Ook Europees Parlementariër Dorien Rookmaker (die nog vanuit haar FvD-kandidatuur recht had op een ‘brexitzetel’, maar daar zit namens GO) en een aantal oud FvD-vertegenwoordigers in de Provinciale Staten volgen naar de nieuwe partij, meldt NRC.

Achter de schermen wordt nog met anderen gesproken, aldus Otten. Geert Dales, de inmiddels vertrokken voorzitter van 50Plus, is niet welkom.

Volgens politicoloog Tom Louwerse hebben de nieuwe leden van de fusiepartij nog wel inhoudelijke kloven te overbruggen. Hun stemgedrag in de Tweede Kamer laat zien dat er inhoudelijk flink verschillend wordt gedacht.