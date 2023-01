Afschaffen van salderingsregeling voor zonnepanelen ineens toch onzeker

Om uiteenlopende redenen is de Tweede Kamer zeer kritisch over het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen.

Vrij onverwachts is het toch onzeker of de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt afgeschaft. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen vooralsnog niet instemmen met het wetsvoorstel. Zonder steun van de linkse partijen is een meerderheid in de Eerste Kamer uit zicht.

PvdA en GroenLinks willen voordat zij voor de wet stemmen enkele toezeggingen. Zij verwachten van minister Rob Jetten (klimaat en energie) een plan om corporatiewoningen van zonnepanelen te voorzien. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger: “We hebben nu 2 miljoen panelen op daken, veelal van mensen die het zich konden veroorloven. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat die panelen juist komen op de huizen van mensen die dat het meest kunnen gebruiken?”

Dankzij de salderingsregeling kunnen huishoudens met zonnepanelen stroom die zij opwekken als de zon volop schijnt, terugleveren aan het net en wegstrepen tegen stroom die zij afnemen wanneer de zon niet of nauwelijks schijnt, en de stroom meestal duurder is. Stroomleveranciers mogen de extra kosten doorberekenen in hun tarieven. Daardoor betalen dus ook huishoudens zonder panelen mee aan deze salderingsregeling.

Omdat de regeling zo vooral ten goede komt aan huishoudens die het niet per se nodig hebben, en omdat zonnepanelen veel goedkoper zijn dan enkele jaren geleden, wil het kabinet het salderen stap voor stap afbouwen tussen 2025 en 2031.

Alle huurders zouden zonnepanelen moeten krijgen

Maar de Tweede Kamer denkt daar dus anders over. SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat het kabinet ervoor zorgt dat alle huurders zonnepanelen krijgen. Zij denkt dat het stapsgewijs afbouwen van de regeling zonder een dergelijke toezegging, er vooral toe zal leiden dat de energiemaatschappijen meer winst gaan maken.

BBB, Groep Van Haga en JA21 vinden dat huishoudens die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen, nu door de overheid ‘belazerd’ worden, omdat zij minder rendement ontvangen dan hen enkele jaren geleden is voorgespiegeld.

De PVV speelde een opmerkelijke rol in het debat dinsdagavond. Tijdens het debat zei Kamerlid Alexander Kops dat de PVV sowieso tegen subsidieregelingen voor verduurzaming is, omdat dit groepen in de samenleving ‘uit elkaar’ zou spelen. Daarmee leek alsnog een meerderheid in de Eerste Kamer binnen handbereik. Maar na het debat haastten Kops en PVV-leider Geert Wilders zich op Twitter om te laten weten dat zij tégen het wetsvoorstel zullen stemmen. Wilders: “Voor nieuwe gevallen willen we de subsidie meteen afbouwen, maar voor bestaande gevallen – mensen die hebben geïnvesteerd – moet die blijven bestaan!”

Omdat het debat tot laat in de avond duurde, werd het geschorst, en gaat het op een later tijdstip verder. Minister Rob Jetten is nog niet aan het woord gekomen. Mogelijk lukt het hem met enkele toezeggingen alsnog een deel van de Kamer achter zijn wetsvoorstel te krijgen.

