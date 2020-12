Afgesplitst Kamerlid Femke Merel van Kooten richt een eigen partij op

Het onafhankelijke Kamerlid Femke Merel van Kooten Arissen gaat met een eigen partij meedoen aan de verkiezingen. Dat heeft ze maandag bekend gemaakt. De partij heet ‘Splinter’ en moet het ‘groene, progressieve, liberale, sociaal-democratische geluid zijn dat nu zo gemist wordt’, zo staat te lezen op de kersverse website van de partij. De partij pleit onder meer voor een verbod op wachtgeld voor politici die voor het einde van hun termijn opstappen, en wil een einde maken aan religieuze scholen. Splinter moet bovendien een partij worden zonder de 'verstikkende fractiediscipline’ waar Van Kooten naar eigen zeggen vaak last van heeft gehad tijdens haar loopbaan als Kamerlid.

Partij-oprichter Van Kooten versleet in korte tijd meerdere partijen. In 2017 werd ze tot Kamerlid verkozen namens de Partij voor de Dieren. Daar vertrok ze in 2019, naar eigen zeggen omdat ze vanwege de focus van de partij op dierenwelzijn en milieu niet genoeg de ruimte kreeg om zich bezig te houden met andere onderwerpen die ze belangrijk vindt. Korte tijd was ze lid van 50-plus, maar toen Henk Krol in mei van dit jaar met ruzie uit de partij vertrok, ging zij met hem mee. De tweemansfractie ging korte tijd later samenwerken met het Eerste Kamerlid Henk Otten, die uit Forum voor Democratie was gezet, maar al in augustus verliet Van Kooten de zogenoemde ‘Partij voor de Toekomst’ weer, en ging ze verder als zelfstandig Kamerlid.

Bonus aan zorgpersoneel

Als Kamerlid profileerde Van Kooten zich de afgelopen tijd onder meer als lid van de commissie Kinderopvangtoeslag, en door haar actieve rol in de coronadebatten. Zo was het Van Kooten die de Kamerbreed gesteunde motie indiende die vroeg een bonus te geven aan zorgpersoneel in coronatijd.

Met Splinter hoopt Van Kooten na de verkiezingen van maart 2021 terug te keren in de Tweede Kamer. Wie er met haar op de kieslijst zal komen, maakt ze half januari bekend. In een interview met het AD wil van Kooten nog niet zeggen hoeveel zetels ze hoopt te halen. Wel benadrukt ze: “Ik heb bewezen met slechts één zetel veel te kunnen bereiken. Stel je voor wat we met meer Splinters voor elkaar kunnen boksen.”

Maar mocht Splinter een partij worden met meerdere zetels, dan zal in de Kamerfractie geen fractiediscipline gelden. “Bij Splinter worden Kamerleden echt onafhankelijk”, zegt de partij-oprichter. “We voeren levendige discussies, waarna een Kamerlid zelf mag bepalen wat hij of zij stemt.”

