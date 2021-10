Advocaten gedupeerde ouders slaan alarm over vastgelopen hersteloperatie toeslagenaffaire

De manier waarop de hersteloperatie is vormgegeven is verworden tot een juridisch moeras, waardoor het systeem volledig is vastgelopen, schrijft een werkgroep van 12 advocaten in een gezamenlijke brandbrief aan de vaste Kamercommissie voor financiën. Een van de ondertekenaars is Eva González Pérez, de advocate die de toeslagenaffaire mede aan het licht heeft gebracht.

De brief komt vlak voorafgaand aan een debat dat de Tweede Kamer dinsdagavond houdt met demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen over de hersteloperatie. Maandag kraakte ook de Nationale Ombudsman al de gang van zaken rond de compensatie van gedupeerde ouders. Voor duizenden betrokken ouders is de wettelijke termijn waarbinnen zij geholpen moeten worden al overschreden, en zij hebben geen enkel uitzicht op wanneer zij wel geholpen gaan worden.

Drie punten moeten onmiddellijk opgelost

De afgelopen maanden ondervroeg de Raad voor de Rechtsbijstand betrokken advocaten over de problemen waar zij tegenaan lopen. Daaruit blijkt dat veel van hen vinden dat de zogeheten Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hen het werk onmogelijk maakt. Ondanks vele maanden van overleg met UHT waarin alle signalen zijn doorgegeven, is de situatie niet verbeterd. “Onze rol is nu eerder die van procesbegeleider en dat raakt aan onze rol en positie als partijdig belangenbehartiger”, zo schrijven de advocaten. Zij stellen in de huidige werkwijze ‘niet in staat te zijn de belangen van onze cliënten te behartigen’.

Veel advocaten pleiten al langer voor een veel simpeler aanpak van het schadeloos stellen van gedupeerden in de toeslagenaffaire. In plaats van de ingewikkelde juridische regelingen zou bijvoorbeeld een schadebedrag per dag kunnen worden vastgesteld, dat elke gedupeerde kan krijgen vanaf het moment dat toeslagen onterecht zijn stopgezet en teruggevorderd.

Zolang er geen simpeler regeling is, stellen de advocaten dat in elk geval drie punten onmiddellijk opgelost moeten worden. Zo krijgen gedupeerde ouders nog altijd niet of nauwelijks inzage in hun dossier, en waar dat wel gebeurt zijn grote delen weggelakt. “Het is onmogelijk om een gedupeerde juridisch bij te staan, zonder de beschikking te hebben over het volledige dossier. Dit wordt echter wel van ons verwacht”, schrijven zij.

Bellen met een algemeen nummer

In de tweede plaats hebben advocaten geen aanspreekpunt bij UHT. Zij moeten net als gedupeerde ouders bellen met een algemeen nummer waar zij niet geholpen worden. Een terugbelverzoek laat vervolgens weken op zich wachten. Dat leidt niet alleen tot enorme vertraging, maar ook tot ‘een vertrouwensbreuk tussen advocaten en cliënten’. “Wij staan ook machteloos aan de zijlijn te kijken en kunnen onze cliënten niet voorzien van antwoorden, laat staan van oplossingen”, zegt advocate Khadija Bozia, die een kleine honderd gedupeerden bijstaat.

Als laatste eisen de advocaten dat gespecialiseerde letselschade-experts in de procedure worden betrokken. De meeste advocaten hebben geen expertise op dat gebied, maar dat wordt wel van hen verwacht in de schadeafhandeling. Zeker als gedupeerde ouders na een eerste compensatie vervolgschade eisen bij de zogeheten Commissie Werkelijke Schade (CWS).

