Advocaat Zegveld: Kul! Nederland moet wél schade vergoeden aan slachtoffers Hawija

Het kabinet geeft vandaag toe dat bij een luchtaanval door Nederlandse F-16’s op een bommenfabriek van Islamitische Staat in Irak in 2015 tientallen burgerdoden zijn gevallen. Het ministerie wist hiervan, maar heeft dit destijds na vragen van Kamerleden ontkent, schrijft minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer. Bijleveld geeft deze openheid na lang aandringen van Kamerleden en na recente onthullingen in de media.

In de brief licht de minister ook toe waarom Nederland geen schadevergoeding hoeft te betalen aan burgerslachtoffers. De rechtsgrond voor de anti-IS-coalitie in Irak, waar Nederland in de periode 2014-2016 en in het jaar 2018 aan deelnam, was “het verzoek tot militaire steun van Irak in de strijd tegen IS.” Het is dus ook aan Irak hoe het omgaat met de schade door militaire acties en hoe het verzoeken afhandelt, concludeert het ministerie. Bijleveld wil als ‘blijk van goede wil’ wel een fonds overwegen voor de getroffen gemeenschappen.

“Grote kul”, noemt advocaat en hoogleraar oorlogscompensatie Liesbeth Zegveld dit argument. “Irak had geen controle over wat Nederland deed, dus is Nederland verantwoordelijk. De coalitie heeft het zo geregeld dat iedere coalitiepartner zelf verantwoordelijk blijft. Het Nederlands recht dus is van toepassing op het handelen van de Nederlandse krijgsmacht in Irak. Dan moet je dat als overheid efficiënt en met voldoende middelen afhandelen.” Volgens Zegveld wilde Nederland juist graag dat het eigen nationaal recht van toepassing is bij militaire acties in het buitenland, na eerdere slechte ervaringen. Zie het nationaal trauma Srebrenica, zegt Zegveld. Daar is over schade door toedoen van de staat in Nederlandse rechtbanken geprocedeerd volgens Bosnisch recht.

‘Alles wat we nu horen, komt uit de koker van Defensie’

Allereerst moet er nu onafhankelijk onderzoek komen naar de luchtaanval op de bommenfabriek in Hawija, in de nacht van 2 op 3 juni 2015, stelt Zegveld. “Want alles wat we nu horen, komt uit de koker van Defensie. Als ik lees van vrachtwagens met explosieven waarvan er meer waren dan gedacht, dan is het duidelijk dat Nederland wist van de kans op burgerslachtoffers. Die mensen had je bijvoorbeeld kort tevoren kunnen waarschuwen. Ik hoor de minister ook niet over belangenafweging, het onklaar maken van de bommenfabriek versus de slachtoffers.”

Het openbaar ministerie deed eerder wel onderzoek naar vier incidenten, waaronder Hawija, maar daar kwam geen vervolgonderzoek uit voort. Zegveld: “Laten ze om te beginnen die onderzoeken openbaar maken. Het heet niets voor niets Openbaar Ministerie.”

De minister voert als argument voor de eerdere geheimhouding aan, dat anders de operationele veiligheid en die van de piloten in gevaar zou komen. Haar voorganger Jeanine Hennis ontkende daarom tegenover de Tweede Kamer eind juni 2015 dat er burgerslachtoffers bij Hawija zouden zijn gevallen. Pas nu de missie afgelopen is, zou dat gevaar geweken zijn. Zegveld kan hier heel verontwaardigd over worden. “Waarom maakt ze het zo persoonlijk, waarom betrekt ze deze vier vliegers zo in haar verhaal? Daarmee zet de minister hen juist in het spotlicht. Dat is niet nodig. Defensie moet als ministerie zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Nederland zou volgens Bijleveld bij dergelijke operaties nooit burgerdoden ‘incalculeren’, „Nee, dat doen wij niet”, zegt ze vandaag in een interview in NRC, een van de media die de Nederlandse link met Hawija onthulden. “Wij willen opereren zonder dat er burgerslachtoffers vallen. Amerikanen doen dat anders.” Zegveld wijst het Amerikaanse systeem van schadevergoeding voor nevenschade van militaire acties. Ze kan zich voorstellen dat zo’n ruimhartige uitbetaling de situatie op de grond juist veiliger maakt.

Zwijgzaamheid en naïviteit

Nederland heeft volgens Zegveld daarentegen een cultuur van zwijgzaamheid, van redeneren vanuit het eigen belang. “Was het niet de Afghaanse president die zei: de slachtoffers van vandaag zijn de Taliban van morgen? De VS zijn hierin veel minder naïef dan Nederland”, meent Zegveld. “De anti-IS-coalitie heeft 6000 burgerdoden gemaakt. Wat denken ze dan, dat Nederland nooit fouten maakt?”

Zegveld heeft momenteel een enigszins vergelijkbare rechtszaak, die net deze week begint. Die draait om de aanval op Taliban in het Afghaanse Chora in 2007, waarbij vanuit de lucht en met pantserhouwitsers een dorp werd bestookt. Nederlandse militairen hadden volgens Zegveld geen zicht op het doel. Het waarschuwen van de bevolking had Nederland overgelaten aan de Afghaanse autoriteiten, die dat nalieten. Vier Afghanen claimen hun schade bij de Nederlandse staat.

“Let wel”, zegt Zegveld, “dan draait het hier dus om schadevergoedingen, we hebben het niet over de vraag of het oorlogsmisdrijven betreft. Het gaat niet over de opzet van militairen om burgerslachtoffers te maken, maar over grove onzorgvuldigheid waarvoor de staat verantwoordelijk is.”

In Afghanistan betaalde Nederland overigens wel mondjesmaat schadevergoeding. RTL Nieuws haalde deze cijfers in 2009 boven water met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Bij acties van Nederlandse militairen in Uruzgan, Afghanistan, vielen vanaf het begin van de missie in 2006 tot 2009 zeker 80 burgerdoden en 120 gewonden. Defensie bevestigde toen ook dat er 350.000 euro aan schadevergoedingen was uitgekeerd voor vernielde huizen, vee en goederen. Een enkele keer kregen nabestaanden een compensatie. De meeste burgerdoden – dertig tot veertig - door toedoen van Nederlanders vielen bij de slag om Chora in juni 2007.

