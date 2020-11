Advocaat toeslagenaffaire typeert Belastingdienst als Kafka in de polder

Ze kreeg geen reactie op brieven, geen antwoord op telefoontjes, geen dossiers van haar cliënten toegestuurd en als het dan tot een gesprek met de Belastingdienst kwam, dan was een oplossing, voor de ouders waarvan de kinderopvangtoeslag was stopgezet, domweg onbespreekbaar. ‘Je verwacht excuses, een bosje bloemen. Maar niets van dat alles. Het was precies zoals in het boek ‘Het Proces’ van Kafka.’

In de kale verhoorzaal van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag luistert de commissie, met een handjevol journalisten, twee uur lang naar de ervaringen van advocaat Eva González Pérez met de Belastingdienst. Al ruim zes jaar behartigt zij de belangen van tientallen ouders van wie de kinderopvangtoeslag, naar nu blijkt volstrekt onterecht, werd stopgezet. De ouders kwamen bij haar omdat de Belastingdienst niet eens een motivering of een bezwaarclausule voor het stopzetten van de toeslag gaf, waardoor ze niet wisten wat ze fout hadden gedaan. Inmiddels is het vermoeden dat 26.000 ouders op dezelfde manier door de Belastingdienst zijn gedupeerd.

Niet fatsoenlijk met burgers omgegaan

De gedupeerde ouders zelf zijn vandaag niet aanwezig. Zij moeten de verhoren thuis volgen, vanwege de beperkende coronamaatregelen. Volgens advocaat González heeft de Belastingdienst alle regels van het bestuursrecht overtreden. “De overheid moet fatsoenlijk met burgers omgaan, diens rechten beschermen en integer handelen. Dit alles heeft de Belastingdienst met de kinderopvangtoeslag niet gedaan.”

Haar eerste zaak kwam in 2015 voor de rechter. De ouder werd op alle punten in het gelijkgesteld. “Ik dacht: mooi, nu is het klaar en kunnen we gaan herstellen. Maar de Belastingdienst ging in beroep. Ik was stomverbaasd, dat was zo onredelijk. Ik belde de ambtenaar om opheldering. Maar hij zei gewoon: ‘Als we ongelijk krijgen, dan weten we dat ook weer’. De stap naar de Raad van State was voor mijn gevoel een uitje voor de Belastingdienst.”

Ook die zaak won González uiteindelijk in maart 2017. De Raad van State bevestigde dat het stopzetten van de toeslagen onrechtmatig was en de advocaat werd uitgenodigd voor gesprekken om tot een oplossing te komen voor haar cliënten. “Maar in die gesprekken wilde de Belastingdienst het helemaal niet hebben over de stopzetting, en de problemen die dat bij ouders veroorzaakt had. In één gesprek liep een senior jurist woedend weg – toen begreep ik dat we er weer niet uit zouden komen.” De Belastingdienst bleef vasthouden aan het principe dat ouders, ook al was de toeslag stopgezet, alle kosten over een heel jaar moesten verantwoorden.

González bleef brieven schrijven en mailen. Ze merkte dat de dienst Toeslagen “gelegenheidsargumenten” gaf, om zaken goed te praten, en niet te hoeven werken aan oplossingen. “Ze verzonnen redenen.” Zo krijgt een advocaat tijdens procedures bij het UWV of de gemeente normaliter altijd het dossier van een cliënt opgestuurd. Bij de Belastingdienst niet. Bij toeval kreeg zij in een procedure het dossier van de Belastingdienst opgestuurd, en stuitte op termen als ‘uitsluitlijst’ en ‘CAF’. “Sindsdien heb ik in iedere procedure naar die termen gevraagd, en ik kreeg op enig moment ook van een ambtenaar die vond dat de Belastingdienst eerlijk moet procederen, stukken die werden achtergehouden.”

Dubbele nationaliteit werd vermeld in Excel-bestand

Via haar man, die het gastouderbureau runde waarvan de toeslagen van ouders waren stopgezet, kwam González erachter dat er een Excel-bestand bij de Belastingdienst bestond waarin achter namen van ouders hun tweede nationaliteit stond. Ook bleek dat de dienst feitelijk uitging van “vermoedens van fraude”, zonder dat deze ouders in de gelegenheid werden gesteld hierop te reageren. Ze stapte naar de Ombudsman en naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die laatste weigerde in eerste instantie zelfs onderzoek te doen, omdat de Belastingdienst zelf aan de AP had aangegeven geen dubbele nationaliteit te gebruiken. Ze moest tegen dit besluit eerst bezwaar maken, voordat de AP tot een onderzoek besloot. De Ombudsman kwam uiteindelijk met een rapport waarin over 235 stopzettingen werd gesproken. Gonzalez begrijpt dat niet: “Ik weet niet beter dan dat het over 157 ouders ging”. Maar de Ombudsman bleef erbij, omdat de Belastingdienst over dit aantal sprak.

Gonzalez constateerde dat ze een eindeloos aantal rechtszaken moest aanspannen. En geregeld ging de Belastingdienst dan vlak voordat het tot een zitting kwam, alsnog met de cliënt schikken. Waarom de dienst het er steeds zo op aan liet komen, weet ze niet.

‘Ambtenaren hebben zich moedwillig machteloos opgesteld’

Volgens de Groningse hoogleraar Bestuurskunde, A. Marseille, is de Belastingdienst “qua uitkomsten” in de toeslagenaffaire ver weggedreven van de beginselen van behoorlijk bestuur. Deze Marseille wordt als extern deskundige door de commissie gehoord. De dienst had volgens de Wet kinderopvang wel degelijk de mogelijkheid om meer proportionele maatregelen te treffen voor ouders die onbedoeld fouten in hun administratie hadden gemaakt. “Dat had ook meer in de geest van deze wet gelegen. Dan besluit je bijvoorbeeld de ouder voor 10 procent te korten op de toeslag, in plaats van de hele toeslag terug te vorderen.” Die ruimte hebben de ambtenaren van de dienst Toeslagen echter niet genomen. Marseille: “De afdeling heeft zich moedwillig machteloos opgesteld, terwijl ze zich echt wel anders hadden kunnen opstellen”.

