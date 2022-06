Adviesorganen: Verdeel asielzoekers verplicht over alle gemeenten, en betaal daar dan ook voor

De enorme crisis in de asielopvang is de eigen schuld van het kabinet. Die creëert de constante crisissfeer, waarin asielzoekers op de grond slapen en van hot naar het worden gesleept, en houdt die in stand. Om de enorme problemen op te lossen, moet de boel radicaal anders georganiseerd worden.

Dat schrijven de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Adviesraad Migratie (Acvz) in een gezamenlijk advies aan het kabinet.

‘Nederland onwaardig’

Daarin uitten beide adviesorganen felle kritiek op het Rijk en de gemeenten. Er is sprake van ‘een chronisch gebrek aan anticipatie’ en van ‘krampachtig vasthouden’ aan een systeem dat overduidelijk niet werkt. De opvang van asielzoekers zakt daardoor geregeld door een humanitaire ondergrens, schrijven de twee organisaties. ‘En dat is Nederland onwaardig’.

Inmiddels heerst al bijna twee jaar een crisissfeer, waarin gemeenten en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) gezamenlijk van noodopvang naar noodopvang struikelen terwijl asielzoekers veelvuldig moeten verhuizen en soms weken, zo niet maanden, achter elkaar in tenten slapen.

Meer dwang

Dat is niet nodig, vinden de Rob en de Acvz. Zij pleiten voor een systeem met onder andere meer dwang richting gemeenten. Die zouden allemaal naar rato van het inwoneraantal kansrijke asielzoekers moeten opvangen. Op die manier ontstaan kleinere locaties, waar asielzoekers en omwonenden veel meer contact zouden kunnen hebben.

De mensen die weinig tot geen kans maken op asiel zouden in dit plan naar andere locaties moeten, waar ze snel te horen krijgen dat ze niet welkom zijn. Daarna moeten ze ook snel uitgezet kunnen worden.

Omdat op de kleinere locaties door het hele land mensen wonen die waarschijnlijk in Nederland mogen blijven, kunnen ze tijdens de asielprocedure alvast bouwen aan een netwerk, de taal leren of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen.

Nu blijkt uit meerdere onderzoeken dat door de lange periodes waarin mensen in asielzoekerscentra verblijven zij vaak al met 5-0 achterstaan tegen de tijd dat ze hun verblijfsvergunning op zak hebben.

Betalen voor beschikbare bedden

Ook adviseren de organisaties een permanente flexibele schil, zodat het makkelijk wordt om mensen op te blijven vangen als er ergens op de wereld een oorlog uitbreekt. Nu moet het Coa onmiddellijk locaties sluiten als het aantal asielzoekers daalt, en dat is een deel van de verklaring voor het paniekvoetbal dat nu wordt gespeeld.

Dat betekent dat de hele manier waarop de asielopvang betaald wordt, ook op de schop moet. Om te beginnen moeten gemeenten voldoende geld krijgen om asielzoekers goed op te vangen en te begeleiden de samenleving in.

De adviesorganen stellen verder voor om te betalen voor elk beschikbaar bed in plaats van voor elk bed dat daadwerkelijk gebruikt wordt. Staan beschikbare bedden leeg, dan kunnen andere groepen die lastig een woning vinden daar gebruik van maken.

