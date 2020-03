Adviescollege: stikstofmetingen RIVM zijn wél betrouwbaar

In het felle stikstofdebat krijgt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een belangrijke steun in de rug. Volgens het onafhankelijke Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof is de wetenschappelijke kwaliteit van de stikstofmetingen van het instituut van voldoende tot goed. De gebruikte modellen zijn bovendien van een vergelijkbare betrouwbaarheid als die in de buurlanden en Denemarken. Wel ziet het college ruimte voor verbeteringen.

Minister Carola Schouten (landbouw) vroeg het achtkoppige adviescollege onder leiding van hoogleraar Leen Hordijk om te onderzoeken of de door het RIVM gebruikte methoden adequaat zijn. Het kabinet gebruikt de cijfers van het RIVM als basis voor zijn stikstofbeleid. Voor dat doel zijn ze geschikt, concludeert Hordijk. Er zijn verbeteringen in de methodiek nodig om ook in de toekomst goede metingen uit te voeren en om onzekerheden te verkleinen. “De kwaliteit van de uitkomsten wordt vergroot door meer en frequenter te meten, door gebruik te maken van extra modellen en door naast grondwaarnemingen gebruik te maken van satellietgegevens.”

Hogere uitstoot vanuit buitenland

Volgens het RIVM draagt de landbouw in Nederland voor 46 procent bij aan de stikstofuitstoot. Het verkeer is goed voor 11 procent, de industrie en woningen voor 8 procent. 32 procent van de stikstof die op Nederlandse bodem neerslaat, komt uit het buitenland aangewaaid.

Farmers Defence Force onderhandelaar, Jeroen van Maanen (links) en geheel rechts CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts luisteren naar de presentatie van het onderzoek van het Mesdag Zuivelfonds. Beeld Phil Nijhuis

Volgens de commissie-Hordijk is de relatieve bijdrage van de sectoren in Nederland goed in kaart gebracht, maar wordt de buitenlandse bijdrage mogelijk onderschat. Twee andere internationale modellen komen op een hogere uitstoot vanuit de buurlanden.

Het RIVM lag de afgelopen maanden onder vuur door boeren en politiek. Volgens de populistische partijen Forum voor Democratie en PVV deugen de berekeningen van het instituut niet. Ook CDA-Kamerlid Jaco Geurts vond dat het beleid aangepast moest worden, als uit alternatieve berekeningen bleek dat de RIVM-cijfers niet klopten.

Mesdag in de fout

Die alternatieve berekeningen kwamen twee weken geleden. Toen bracht het Mesdag Zuivelfonds – verklaard tegenstander van de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen – naar buiten dat de landbouw voor slechts 25 procent zou bijdragen aan het stikstofprobleem. Daaruit concludeerde voorzitter Jan Cees Vogelaar dat het kabinetsbeleid om de landbouwuitstoot omlaag te brengen, van tafel moet.

Al tijdens de presentatie, waar het fonds geen inzage gaf in de meetmethoden, was er kritiek. De lobbyorganisatie had ook de stikstofneerslag op grote wateroppervlakten, zoals het IJsselmeer, meegerekend. Omdat stikstof daar weinig schadelijke gevolgen heeft, rekent het RIVM die niet mee. Eerder deze week erkende het Mesdag Fonds dat zijn stikstofberekeningen fouten bevat. Volgens het fonds door een ‘bug’ in het rekenmodel van het RIVM. Het RIVM reageerde dat de boerenorganisatie zelf een fout heeft gemaakt bij het invoeren van de stikstof- en ammoniakuitstoot. “Ze hadden het wel kunnen weten”, zei een woordvoerder.

Lees ook:

Mesdag Zuivelfonds: fout in onze stikstofcijfers

De stikstofberekeningen die het Mesdag Zuivelfonds onlangs presenteerde, bevatten fouten. Volgens het fonds komt dat door een ‘bug’ in het rekenmodel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM stelt dat de onderzoekers zelf een fout hebben gemaakt.

Rijksrekenmeesters krijgen concurrentie van de lobbyist

Haagse politici nemen alternatieve berekeningen zeer serieus. Wat betekent dit voor het RIVM?