Adema wacht zware klus: het vertrouwen van de boer terugwinnen

Piet Adema, de nieuwe minister van landbouw, vindt dat er te veel naar de agrarische sector wordt gekeken bij het oplossen van het stikstofprobleem. “De opgave is groot. Maar het gaat ons allemaal aan, niet alleen de boeren”, zei Adema maandagmiddag, vlak voor zijn beëdiging. Hij staat voor de zware opgave om de boeren een toekomstperspectief te bieden.

Het heeft de ChristenUnie een volle maand gekost om een opvolger te vinden voor Henk Staghouwer, die begin september onverwachts aftrad. Die vond zichzelf niet de juiste persoon ‘om leiding te geven aan opgaven die er liggen’ en hij voelde zich gepasseerd door ‘gespreksleider’ Johan Remkes. De oud-informateur zou aanvankelijk ‘stikstofbemiddelaar’ zijn tussen het kabinet en de boeren, maar hij maakte later bekend ook te kijken naar ‘perspectief voor agrarische ondernemers’.

Nu is de 57-jarige Adema, die voorheen partijvoorzitter was, verantwoordelijk voor die opgaven. Het is een rol die zowel maatschappelijk als politiek gevoelig ligt. De nieuwe minister moet het vertrouwen van boeren, die hun bedrijfsmodel zullen moeten omgooien om de stikstofuitstoot terug te kunnen dringen, terugwinnen. De kans dat er ook boeren zijn die moeten stoppen, is groot. Die angst leidde de afgelopen maanden tot grote weerstand en hevige protesten. Adema erkent dat het geen gemakkelijke opgave is: “Maar ik weet zeker dat als we goed samenwerken, we het dan ook echt aankunnen.”

'Geen totempaal’

De nieuwe minister is samen met VVD-minister Christianne van der Wal van stikstof en natuur verantwoordelijk voor het stikstofbeleid. In het regeerakkoord staat dat uiterlijk in 2030 de stikstofuitstoot met 50 procent gereduceerd moet zijn. Of dat zo blijft, moet woensdag blijken wanneer Remkes zijn bevindingen presenteert.

Eerder liet CDA-leider en minister van buitenlandse zaken Wopke Hoekstra in een interview in het AD weten dat het kabinetsdoel voor hem ‘niet heilig’ is. Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft in het debat over de omstreden uitspraak van Hoekstra laten weten dat het jaartal 2030 ‘geen totempaal’ is. In dat debat zei premier Mark Rutte dat het regeerakkoord overeind blijft. Daarin staat 2030 als hard doel. Tegelijkertijd wil het kabinet ook de bevindingen van Remkes afwachten.

Op de vraag of 2030 vaststaat voor de nieuwe landbouwminister, wilde Adema maandagmiddag geen antwoord geven. “Ik wil wachten op het rapport van Remkes voordat ik er iets over kan zeggen.” Onduidelijk is in hoeverre de nieuwe minister zijn eigen stempel kan drukken op het beleid of dat de adviezen van Remkes hem weinig ruimte laten.

