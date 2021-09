Activisten Greenpeace voeren actie op tijdelijk pand Tweede Kamer

Nog voor de schemering van dinsdagochtend beklommen ongeveer vijftien actievoerders van de milieugroep Greenpeace, voorzien van touwen en ladders, het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. De politie hield vijftien andere actievoerders tegen en vormde een cordon voor het gebouw.

Op het balkon van het gebouw willen zij met spandoeken het kabinet en het parlement aansporen om snel maatregelen te nemen tegen de uitstoot van stikstof en kooldioxide. De natuur en het klimaat kunnen niet wachten, meent Greenpeace.

Behoefte aan duidelijkheid

“Iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid: boeren, burgers, bouwers en de natuur-en milieuorganisaties”, liet Greenpeace-directeur Andy Palmen weten. “ Het is aan de politiek, en dan met name aan Rutte en Kaag en aan de Tweede Kamer, om het onrechtmatige handelen van de Staat te stoppen.”

Door op het gebouw van de Kamer te klimmen willen de actievoerders laten zien ‘dat we er bovenop zitten’. De tijdelijke behuizing van de Kamer leent zich prima voor een beklimming. Het is het voormalige gebouw uit 1985 van het ministerie van buitenlandse zaken dat ‘de Apenrots’ of ook wel ‘Aponrots’ als bijnaam heeft, naar de architect Dick Apon. Sinds begin deze maand vergadert de Kamer er omdat de gebouwen aan het Binnenhof de komende vijf jaar drastisch worden gerenoveerd.

Rechtszaak

In mei kondigde Greenpeace een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Staat. Wat Greenpeace betreft doet het kabinet te weinig tegen de stikstof- en klimaatcrisis. “Het gaat slecht met de natuur in Europa. In Nederland is de situatie dramatisch”, zei directeur Palmen. Wat het demissionaire kabinet doet, vindt hij ‘gerommel in de marge’. Onder meer het Wereldnatuurfonds, Milieudefensie en de Mobilisation for the Environment (MOB) steunen deze lijn.

Greenpeace wilde binnen twee maanden een plan op tafel. De organisatie constateert nu dat dit er niet is gekomen, niet van het kabinet en niet van de zijde van de Kamer. Toch is een dagvaarding nog niet de deur uit. Greenpeace wacht nog Prinsjesdag (21 september) af en het Kamerdebat vlak daarna over het beleid voor 2022.

Lees ook:

Waar staat Nederland, twee jaar na de stikstof-uitspraak? ‘Voor de natuur is er weinig veranderd’

Al twee jaar debatteert Nederland over stikstof. Tijdens de formatie moeten fundamentele oplossingen op tafel komen. Waarom is de crisis nog niet opgelost - en hoe moet het verder?

Een derde van alle boomsoorten is ernstig bedreigd, inclusief de iconische baobab uit Madagascar

Massaal sterven in alle stilte boomsoorten over de hele wereld uit. Een ecologische ramp en een drama voor de biodiversiteit.