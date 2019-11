Actie van sociaal advocaten treft zo’n vijfduizend rechtszaken

Zo’n 85 procent van de advocaten die gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen zegt in de eerste twee weken van januari het werk neer te zullen leggen. Dat heeft invloed op zo’n vijfduizend rechtszaken.

De politie en het openbaar ministerie inventariseren de gevolgen van de staking voor het politiewerk, aldus een woordvoerder van de Nationale Politie. Ook minister Dekker van rechtsbescherming is ‘bezig met inventariseren’.

De advocaten weigeren tijdens de staking de zogeheten piketdiensten. De politie kan normaliter een ­piketadvocaat oproepen om aanwezig te zijn bij het verhoor van een verdachte. Die aanwezigheid is verplicht bij het verhoren van minderjarigen. Na de jaarwisseling zijn er doorgaans veel snelrechtzaken. In de sociale advocatuur werken zevenduizend mensen – sommigen voltijds, velen doen af en toe een zaak.

De Raad voor Rechtsbijstand had de roosters van advocaten voor januari al moeten maken, maar puzzelt nog. “Misschien komt de minister de advocatuur toch tegemoet”, zegt een woordvoerder.

Het is hollen en draven in de eerste weken van het jaar

De sociaal advocaten liggen langer overhoop met Dekker. Zij vinden de tarieven voor gesubsidieerde rechtsbijstand te laag. Ook zijn ze het oneens met Dekkers plan voor meer marktwerking in de rechtsbijstand. Ook de Tweede Kamer is kritisch, en niet alleen de oppositie.

“Normaal is het hollen en draven die eerste weken van het jaar”, zegt voorzitter Hein Vogel van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Ook familie- en erfrechtadvocaten zullen staken. Volgens Vogel kunnen advocaten ook hun normale zittingen uitstellen. “Dat zal nog meer chaos geven.” Noodgevallen doen ze wel.

Eerder was er nog overleg tussen de minister en de sociale advocatuur, maar dat is gestaakt. Dekker heeft geen extra geld voor zijn plannen. Dat hebben commissies in het verleden wel aan het kabinet geadviseerd. Per jaar is er ruim 400 miljoen euro voor gesubsidieerde rechtshulp. Zeven miljoen Nederlanders maakten daar ooit gebruik van, vaak met een eigen bijdrage.

De beoogde marktwerking kan negatieve gevolgen hebben

Dekker zegt dat de tarieven pas in de toekomst omhoog kunnen, als er minder zaken bij de rechter belanden. Daarom wil hij een soort poortwachter introduceren, en vooraf vastgestelde ‘rechtshulppakketten’. Uit marktonderzoek van de minister blijkt dat de herziening een tegenvallende opbrengst zal hebben. Ook kan de beoogde marktwerking negatieve gevolgen hebben: de kwaliteit van de bijstand komt onder druk te staan door dalende prijzen.

Nu al stoppen advocaten met gesubsidieerde rechtsbijstand. Daardoor dreigt een tekort. Dat blijkt uit een enquête van de Orde van Advocaten: bijna de helft van de advocaten in opleiding ziet af eerdere plannen om rechtsbijstand te verlenen. En 40 procent zegt minder rechtsbijstandzaken te gaan doen.

