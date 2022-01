Abortus is nu een ‘vrije kwestie’: Kamer neigt naar schrappen vijf dagen bedenktijd

Corinne Ellemeet zucht diep, wacht even en zegt dan: “Het is idioot dat dit nog steeds niet geregeld is.” Het Tweede Kamerlid van GroenLinks heeft het gevoel dat ze een discussie uit de vorige eeuw aan het beslechten is, zo lang lijkt het politieke debat over aanpassingen van de abortuswet al vast te zitten.

Nu, in 2022, zit er alsnog beweging in dat debat. Donderdag spreekt de Kamer over een initiatiefwetsvoorstel van D66, VVD, PvdA en GroenLinks om de vijf dagen verplichte bedenktijd bij abortus af te schaffen. Er gloort een ruime meerderheid voor dit plan, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer.

Volgens Ellemeet is al lang duidelijk dat die opgelegde bedenktijd schadelijk werkt. Ze verwijst naar evaluaties van de abortuswet, uit 2005 en 2020, waarin vooral vanuit de abortusklinieken kritiek klonk op die wachttijd. Hulpverleners wezen erop dat het denkproces bij vrouwen al lang begonnen is voordat ze zich bij een kliniek melden. Op dat moment nog verplicht wachten is ‘vervelend en zelfs betuttelend’.

Tot nu toe werd de medisch ethische kwestie geparkeerd

D66 heeft al langer een wetsvoorstel in voorbereiding om die vijf dagen te schrappen uit de wet. GroenLinks en PvdA dienden een jaar geleden een motie van diezelfde strekking in. Daar was destijds brede steun voor; alleen CDA, ChristenUnie, SGP en Denk stemden tegen. Toch liet het kabinet Rutte III de abortuswet intact, vanwege de afspraak tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie om medisch ethische kwesties te parkeren gezien de onderlinge, principiële meningsverschillen.

Het coalitieakkoord van Rutte IV, opgesteld door diezelfde partijen, breekt met die opvatting. Initiatiefwetten over bijvoorbeeld abortus zijn inmiddels een vrije kwestie; ieder Kamerlid moet een ‘persoonlijke afweging’ kunnen maken en niet vastzitten aan coalitiedwang. D66 wil direct boter bij de vis. Fractievoorzitter Jan Paternotte heeft VVD, GroenLinks en PvdA benaderd of zij de D66-wet mede willen indienen. Zo groeit het front dat de abortuswet nog deze regeerperiode wil aanpassen.

Ellemeet ziet er, ‘met genoegen’, een soort ‘nieuw elan’ in, wat premier Mark Rutte heeft beloofd. Discussies zouden minder in de achterkamers plaatsvinden en meer in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Eerste test voor de lenigheid van de coalitie

De abortus-kwestie is gelijk de eerste test voor de lenigheid van de coalitie. CDA en ChristenUnie zijn fel tegen medisch ethische versoepelingen. “Maar wij kunnen niet elke wet vertragen”, zei CU-leider Gert-Jan Segers onlangs.

De christelijke partijen zien eveneens niets in de ‘voltooid leven’-wet van D66, waarmee ouderen hulp bij zelfdoding kunnen krijgen als zij vinden dat hun leven ‘voltooid’ is. Kamerleden van de coalitie hebben ook in deze kwestie de vrijheid om hun eigen afweging te maken. Toch heeft Segers gewaarschuwd dat de ChristenUnie niet zal meewerken aan de invoering van deze D66-wet. Dit kan op termijn, afhankelijk van de snelheid waarmee deze wet wordt behandeld, het voortbestaan van het kabinet in gevaar brengen.

Bij het schrappen van die vijf dagen wettelijke bedenktijd bij abortus zal de soep niet zo heet gegeten worden. Datzelfde geldt voor een andere wetsvoorstel van PvdA en GroenLinks, dat regelt dat huisartsen een abortuspil mogen verstrekken. De Tweede Kamer debatteert hier mogelijk volgende week al over en ook hier lijkt een ruime meerderheid voorstander van het voorstel.

