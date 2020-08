Aan minister De Jonge om de Kamer uit te leggen hoe het de GGD's nu al over de schoenen kan lopen

Minister Hugo de Jonge zei het zelf al, op de ingelaste persconferentie over corona, vorige week: het bron- en contactonderzoek door de GGD’s is het ‘allerbelangrijkste instrument dat we hebben tegen het virus’. Maar als mensen slecht meewerken en contact hebben gehad met eindeloze aantallen andere personen, ‘dan functioneert het niet meer’.

De minister, die dinsdagavond strengere maatregelen aankondigde wat betreft het bron- en contactonderzoek, wacht woensdag harde kritiek in de Tweede Kamer, die terugkomt van het zomerreces uit zorgen over het coronavirus. Een van de grote discussies zal gaan over de acute problemen met het bron- en contactonderzoek. GGD’s in Rotterdam en Amsterdam kunnen de drukte nu al niet meer aan. Zij hebben het contactonderzoek noodgedwongen op een laag pitje gezet, tijdelijk.

Harde kritiek klinkt vanuit de oppositie, dat het kabinet zich deze zomer heeft laten verrassen door de snel oplopende besmettingen. Er had veel meer capaciteit bij de GGD’s klaar moeten staan, vindt de oppositie. “Dit kan echt niet”, aldus PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher, die afdwong dat er in het reces een plenair debat is met premier Rutte erbij.

Verdedigingslinie

Tussen het kabinet en de oppositie botst het over de vraag of het kabinet genoeg heeft gedaan om de ‘allerbelangrijkste’ verdedigingslinie van het contactonderzoek overeind te houden. Minister de Jonge vindt van wel. Eind juni werkten de GGD’s nog razendsnel: na een melding was in 92 procent van de gevallen binnen een etmaal de persoon getest én waren alle contacten nagebeld. De GGD’s schaalden op toen het contactonderzoek steeds meer tijd kostte. Mensen leven de basisregels steeds minder goed na; soms moeten na een besmetting wel zeventig mensen gewaarschuwd worden.

Minister De Jonge ziet het daarom als een probleem van de samenleving. Die houdt geen afstand. “De GGD’s moeten harder dweilen, terwijl wij vrolijk de kraan openzetten. En vervolgens mopperen waarom het de GGD’s niet lukt.” GGD’s krijgen ondersteuning van een landelijk team, terwijl er honderden nieuwe contactonderzoekers worden opgeleid, aldus De Jonge.

De oppositie vindt dat het kabinet zelf actiever had kunnen zijn. De Tweede Kamer vroeg al voor de zomer om meer flexibele krachten bij de GGD’s. Er moet sneller een oplossing komen dan de twee weken die minister De Jonge voorziet nodig te hebben, vindt GroenLinks. De zorgen bij de oppositie gingen lange tijd vooral over het testen zelf, en de wachttijden daarvoor.

Ook vanuit de coalitie klonken al zorgen, eerder deze zomer. Zo trok de CDA-fractie aan de bel na een uitbraak van corona in slachterijen bij Apeldoorn. De GGD liep in het contactonderzoek snel tegen zijn grenzen aan. Het CDA vroeg zich af waarom GGD’s elkaar onderling niet onmiddellijk konden bijstaan. Antwoord van de minister, toen en nu: als ze krap zitten, kunnen ze zelf hulp regelen. Het kabinet is er voor de financiële steun, en geeft carte blanche om extra mensen aan te trekken.

