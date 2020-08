Aan bezuinigen denkt nog niemand in Den Haag

De economische crisis gaat waarschijnlijk leiden tot een investeringsbegroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteert. Dat kost extra geld terwijl de staatsschuld door steun aan bedrijven (bijvoorbeeld voor loonkosten) tijdens de coronacrisis al is opgelopen. Meer geld uitgeven is goed, vinden veel economen en ook het kabinet steunt dat idee. Maar hoeveel rek er nog is, weet voorlopig niemand. Het kabinet zoekt naar de juiste balans. Niemand wil te boek staan als ‘potverteerder’, maar de economie steunen heeft voorlopig prioriteit.

De inschatting van de economische ontwikkeling die het Centraal Planbureau maandag bekend maakte, biedt aanleiding om extra te investeren. De economie krimpt dit jaar met 5 procent en krabbelt volgend jaar voorzichtig op. Deze prognose is omgeven met veel onzekerheid.

Bezuinigen schaadt de economie verder

Internationaal is het stimuleren van de economie al aan de orde sinds het uitbreken van de coronacrisis en de malaise die daaruit voort komt. Het kan door de lage rente. De meeste Europese landen kunnen daardoor vrij makkelijk geld lenen op de kapitaalmarkt. Bovendien zijn overheden, in navolging van veel economen, ervan overtuigd geraakt dat bezuinigingen de economie verder schaden. Een les van de kredietcrisis is dat het economisch herstel langer duurde doordat de overheid weliswaar een groot aantal banken ging redden van de ondergang, maar verder de hand op de knip hield.

Het kabinet gaat de komende weken keuzes maken over waar eventueel extra geld naar toe kan. Over die keuzes zal de politieke discussie gaan. Woningbouw? Infrastructuur? Omscholing van werknemers? Hierbij weegt de vraag of een investering zin heeft, zwaarder dan de afweging of er geld beschikbaar is. Onbeperkt geld uitgeven kan niet, maar aan het Binnenhof vindt vooralsnog niemand dat de grens nu al is bereikt.

Staatsschuld loopt op

Het CPB becijfert dat door de extra uitgaven die het kabinet tot nu toe al deed de staatsschuld eind dit jaar oploopt tot 59,9 procent van het bruto binnenlands product. Dat is lager dan de staatsschuld na de kredietcrisis. Een land als Frankrijk zat voor de coronacrisis al op 100 procent. In Europa was officieel de norm dat het tekort niet hoger mocht zijn dan 60 procent, maar die regel werd niet door iedereen gerespecteerd en is nu praktisch van de baan. Nederland bracht tussen 2016 en 2019 de staatsschuld terug van 62 procent naar 49 procent.

De hoop is dat als de economie weer groeit, de schuld opnieuw snel kan worden afgelost. Het begrotingstekort is dit jaar door de noodsteun aan bedrijven nog 7,1 procent, maar daalt volgens het CPB volgend jaar naar 4,1. De noodsteun is dan waarschijnlijk niet meer nodig en als er inderdaad economische groei komt, stijgen de belastinginkomsten weer.

