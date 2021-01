75 nieuwe partijen staan te trappelen voor de Tweede Kamer: ze willen een zetel!

Winters, koud en verlaten oogt het Haagse Plein 2, de ingang van de Tweede Kamer. Toch ontwaart de redactie van deze rubriek een flinke drukte. Virtueel dan. Een recordaantal nieuwe politieke partijen staat buiten te wachten, hopend op een zetel bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Er hebben zich 75 nieuwe partijen geregistreerd. Bijna het dubbele van het aantal dat meedeed aan de verkiezingen van 2012. Toen waren het er veertig.

In de denkbeeldige rij wachtenden die over het Plein slingert, zien we opvallend veel bekende gezichten. Daar is Hero Brinkman, zes jaar Kamerlid van de PVV, die hij uit onvrede verliet. Met zijn Ondernemerspartij doet hij een poging tot een comeback. Brinkman is al jaren zoekende. Zijn laatste project was een barbecue-restaurant in Den Haag, dat hij vlak voor de coronacrisis nog net goed wist te verkopen. Het geld kan hij wel gebruiken. Elke nieuwe partij die aan de verkiezingen wil meedoen moet voor 1 februari een waarborgsom van 11.250 euro betalen, steunverklaringen vergaren in het hele land en een kandidatenlijst inleveren.

De oudgedienden die terug willen in de Kamer hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal afsplitsers. Jacques Monasch (ex-PvdA) heeft zijn partij Nieuwe Wegen weer eens geregistreerd. Norbert Klein (ex-50Plus) duikt weer op, ditmaal in het gezelschap van Willem Engel, aanvoerder van de actiegroep Viruswaarheid. Samen staan ze op de lijst van de nieuwe partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN), de partij die in de coronamaatregelen een complot ziet en een ‘agenda van angst, dwang en controle’. Opvallend ander strijdpunt van VSN waar Klein zich blijkbaar in kan vinden: de verkiezingen in de VS zijn gestolen.

Van de 75 zijn er twee die wellicht kans maken op een zetel, zeggen de peilingen

Wie staat daar op het Plein ook nog, in de virtuele rij? Dat is Hilbrand Nawijn, voorheen van de Lijst Pim Fortuyn; hij was minister en (afgesplitst) Kamerlid. Nawijn heeft zich aangesloten bij de nieuweling Code Oranje en dat is weer de partij van - nu even blijven opletten - oud-Kamerlid Richard de Mos van de PVV, die wethouder werd in Den Haag, maar die functie neerlegde omdat hij Justitie hem verdenkt van corruptie. “Richard wordt aangepakt omdat hij te populair werd in Den Haag”, klaagt Nawijn in het AD.

Curieuze partijnamen 1. Splinter (Femke Merel van Kooten)

2. Evert! (ene Evert uit Maarssen)

3. Het Zetelgenootschap (kunstproject)

4. Feestpartij (pro-horecapartij)

Van alle 75 nieuwelingen zijn er maar twee die volgens peilingen enige kans maken op een zetel. Dat zijn BIJ1 van Sylvana Simons en JA21 met lijsttrekker Joost Eerdmans. Die laatste is alweer een voorbeeld van een oud-Kamerlid dat zich ooit afsplitste en nu een poging doet terug te keren, met zijn tweede eigen partij alweer. Nu nog kansloos zijn, volgens de peilingen, de nieuwe partijen Splinter (van Kamerlid Femke Merel van Kooten), Lijst Henk Krol en de Groep-Otten.

Die virtuele drukte bij de deur van de Tweede Kamer kan over een paar weken alweer voorbij zijn. De partijen moeten nog honderden steunverklaringen verzamelen en laten afstempelen op minstens twintig gemeentehuizen in het hele land. Vaak vallen in die fase veel nieuwe partijen af, die de organisatie niet rond krijgen. In coronatijd is het ophalen van de stempels ingewikkelder dan normaal. BIJ1 werft achthonderd vrijwilligers om die klus te klaren. Henk Krol is al in tijdnood en klaagde bij premier Rutte dat de gemeentehuizen in coronatijd te weinig meewerken.

Plein 2 behandelt de belangrijke en minder belangrijke bijzaken in politiek Den Haag, beschreven door de parlementaire redactie van Trouw.