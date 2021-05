50Plus-senator Martin van Rooijen: ‘Er was geen contact met Liane den Haan’

Had u verwacht dat zelfs een eenpersoonsfractie in de Tweede Kamer zich nog met ruzie zou afsplitsen?

“Laat ik vooropstellen dat ik de situatie dieptriest vind. Onze kiezers zijn de dupe. Dat gezegd hebbende, moest je hiermee rekening houden. Het zat eraan te komen, al voor de verkiezingen. Zeker toen Den Haan het standpunt van de partij over de pensioenleeftijd niet bleek te steunen.”

Hoe verandert haar vertrek uw werk in de Eerste Kamer?

“Niet. In de Eerste Kamer is veel werk te doen. Omdat het kabinet daar geen meerderheid heeft, kun je een rol spelen. Dat hebben we eerder gedaan door met de SP en SGP een akkoord te sluiten over stikstof. In de Tweede Kamer is alles dichtgetimmerd in coalitieakkoorden, daar telt de oppositie helemaal niet mee. In de senaat hebben we meer in te brengen.

“Wij maken onze eigen afwegingen, rekening houdend met het verkiezingsprogramma en de Tweede Kamerfractie. Die fractie is er nu niet meer, dat maakt het werk ook eenvoudiger. In de verhouding met de Tweede Kamer verandert ook niets. De fractievoorzitter wilde geen overleg. Ze reageerde niet op vragen van ons. Er was geen contact.”

Toen Henk Krol vorig jaar vertrok, werd er een beroep op u gedaan om lijsttrekker te worden. Heeft u spijt dat u nee zei?

“Nee. Ik heb daar toen heel goed over nagedacht. Ik moet rekening houden met mijn privésfeer en leeftijd. Je doet het voor vier jaar, dan ben ik dik in de 80. Je kunt op mijn leeftijd ook president van de VS worden, maar er zijn grenzen aan dit werk.”

Is het geruzie bij 50Plus voorbij nu Den Haan vertrokken is?

“We moeten ons richten op de toekomst. Er is overal weleens wat. Wat er deze week gebeurd is, nogmaals, is dieptriest.”

In de nabije toekomst wacht mogelijk een nieuw conflict. Een amendement van leden om het partijbestuur onder leiding van Jan Nagel te vervangen, mag tijdens het congres van zaterdag niet worden ingebracht. Leden eisen per brief alsnog een interimbestuur.

“Dat het amendement geweigerd is, komt omdat het te laat is ingediend. Een tegenkandidaat had zich veel eerder moeten melden.”

Den Haan beklaagde zich over het bestuur en de ‘onveilige, ziekmakende’ partijcultuur. Zij zou zijn gepest en gesaboteerd, Nagel zou tegen haar geschreeuwd hebben. Moet er ook op dat niveau een schone lei komen?

“Ik ga me niet bemoeien met partijzaken. Als lid van de Eerste Kamer ben ik hier niet bij geweest. Zaterdag mogen leden beslissen of het bestuur herkozen wordt. De senaatsfractie staat hier ver vandaan. Ik merk dat ook bij andere Eerste Kamerfracties: zij blijven bij strubbelingen op grote afstand.”

Den Haan zei in een videoboodschap dat ze zich ‘met hart en ziel’ blijft inzetten voor senioren. Dat doet u ook. Ziet u een toekomstige samenwerking zitten?

“Ik draag onze standpunten uit in de Eerste Kamer. Daar wou ik het bij laten. We hebben geen Tweede Kamerfractie meer en we hebben genoeg werk te doen in de Eerste Kamer.”

Lees ook:

Een jaar ruzie bij 50Plus

Het afgelopen jaar tuimelde 50Plus van ruzie naar ruzie. Na voortdurende onenigheid met de rest van de Tweede Kamerfractie vertrok partijboegbeeld Henk Krol bij de ouderenpartij. Het conflict draaide mede om toenmalig partijvoorzitter Geert Dales, die zich na aandringen van Krol kandidaat stelde voor de Tweede Kamer. Dales: “50Plus stond op tien zetels in de peilingen en was op weg naar regeringsmacht. Binnen een paar weken dondert de hele boel in elkaar.”

Dales vertrok en partijoprichter Jan Nagel keerde terug als voorzitter. In augustus won directeur Liane den Haan van ouderenbond ANBO nipt de lijsttrekkersverkiezing van Tweede Kamerlid Corrie van Brenk. Al voordat Den Haan verkozen werd, ontstond rumoer over haar pensioenstandpunt. Den Haan was bereid te praten over het verhogen van de pensioenleeftijd. Van Brenk en Eerste Kamerfractievoorzitter Martin van Rooijen namen afstand van het offeren van het ‘kroonjuweel’.

Dit jaar volgde een dramatische verkiezingscampagne, waarin Den Haan overal moest uitleggen dat het pensioenstandpunt van 50Plus veranderd is. Vervolgens kreeg zij ruzie met de nummer 3 op de lijst, Ellen Verkoelen. Den Haan riep haar op zich terug te trekken van de lijst. Bij de verkiezingen wist 50Plus ternauwernood één Kamerzetel te behouden.

Deze week stapte Den Haan uit de partij, vanwege geruzie met het partijbestuur onder leiding van Jan Nagel. Wel neemt ze haar Kamerzetel mee, waarmee 50Plus uit de Tweede Kamer verdwijnt.