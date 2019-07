50Plus ontslaat medewerkster die te grote anonieme gift wilde aannemen

De Telegraaf zocht onder een pseudoniem contact met de partijen in de Tweede Kamer, met het aanbod om 15.000 euro anoniem over te maken. Verreweg de meeste partijen waren bereid om mee te denken over hoe zij de wet konden omzeilen.

Zo adviseerden VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP om de gift op te knippen en te verspreiden over meerdere jaren. VVD, D66, ChristenUnie en Denk waren volgens de krant bereid om wat verder te gaan. Die partijen adviseerden om het bedrag op te knippen, de delen over te maken naar familieleden, zodat die het vervolgens op de partijrekening kunnen storten. Het CDA adviseerde het geld eerst over te maken naar een stichting, om die het vervolgens te laten overboeken.

Regels uitleggen

SP, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren gaven geen advies om de wet te omzeilen, deze partijen legden de regels uit. De PVV beantwoordde de mail niet.

50Plus ging het verst. De manager van het partijbureau was bereid op het partijkantoor een enveloppe in ontvangst te nemen met het bedrag in contanten. Ook nodigde zij de journalist uit voor een gesprek. Zij bood aan om onderwerpen die hij belangrijk vindt door te geven aan het partijbureau. Zo wekte zij de indruk dat de anonieme donateur ook invloed kan uitvoeren op de partijlijn.

De woordvoerder van 50Plus bevestigt dat ‘afscheid genomen’ is van de medewerkster. Nadat De Telegraaf 50Plus had benaderd over de manager, stuurde partijvoorzitter Geert Dales een mail naar de fractie, waarin hij stelt dat het aannemen van anonieme giften boven de 4500 euro uit den boze is. “Dit is bij 50Plus niet eerder gebeurd”, zegt de woordvoerder.

Het kabinet werkt aan een nieuwe wet die onder meer giften van buiten de Europese Unie aan politieke partijen verbiedt. In reactie op het Telegraaf-verhaal zegt minister Ollongren van binnenlandse zaken dat het transparanter moet worden waar giften vandaan komen. Ze heeft nog geen voornemens om meer controlemogelijkheden in te voeren. Verder gaat zij de genoemde partijen om opheldering vragen. Omdat de partijen het geld slechts aangeboden kregen en niet aannamen, is het niet duidelijk of de wet is overtreden.

Lees ook:

Tast grote giften uit de anonimiteit halen het karakter van filantropie aan?

Het wetsvoorstel dat grote giften openbaar wil maken, leidt tot nogal wat discussie. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat we onze giften in anonimiteit doen, vraagt het theologisch elftal zich af.

Kamerleden vinden dé oplossing voor geschenken: weggeven

Zeker acht Kamerleden hebben het afgelopen jaar grotere of kleinere cadeaus afgestaan aan het goede doel. Dat klinkt nog niet als een massale golf van charitas. Toch: in andere jaren kwamen zulke weggeefacties niet of nauwelijks voor.