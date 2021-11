2G verdeelt de coalitie: na de ChristenUnie worstelt nu ook het CDA met de maatregel

Voor demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge is dat een tegenvaller. Zij hoopten deze week vaart te maken met nieuwe wetsvoorstellen zoals 2G: de maatregel die ongevaccineerden beperkt in toegang tot drukke horeca, festivals en publieke plekken waar je niet kunt zitten. De maatregel zou moeten ingaan na de huidige beperkte lockdown van drie weken.

VVD en D66 lieten weten dat zij ‘hoe vervelend ook’, met deze ‘noodzakelijke’ maatregel kunnen instemmen, om daarmee een echt harde lockdown te voorkomen. Met 2G-maatregelen die ongevaccineerden minder vrijheid geven, denkt het kabinet dat minder mensen zullen worden besmet. De oppositie vindt dat niet overtuigend. Denk-Kamerlid Kuzu kwam hierover hard in aanvaring met VVD-kamerlid De Vries, omdat volgens hem Amerikaanse coronacijfers aantonen dat het aantal besmettingen met 2G niet daalt. De Vries reageerde verontwaardigd. “Die cijfers van u kloppen gewoon niet.”

Moeilijke dilemma’s waar we nog niet uit zijn

Ook de coalitiepartijen in het demissionaire kabinet, die nu samen aan de formatietafel zitten, zijn het onderling nog niet eens. De ChristenUnie liet maandag weten ‘principiële’ moeite te hebben met het uitsluiten van groepen en meer te zien in 1G: iedereen moet testen voor toegang. Tijdens het Kamerdebat donderdag liet ook het CDA weten grote aarzelingen te hebben met 2G vanwege de botsende grondrechten. CDA-kamerlid Joba van den Berg zei dat haar fractie ‘worstelt’: “We hebben de plicht de zorg te ontzien, keuzevrijheid overeind te houden en ondernemers hun werk te laten doen. Het zijn moeilijke dilemma’s waar we nog niet uit zijn.” De partij wil daarom van het kabinet alternatieve opties horen.

Donderdag werden 20.000 mensen positief getest, steeg opnieuw het aantal ic-opnames door corona en verklaarde de GGD dat ze de maximale testcapaciteit heeft bereikt. De politiek is bezorgd over een dreiging van code zwart in de zorg, als ziekenhuizen zo vol liggen dat niet meer mensen kunnen worden opgenomen. De oppositie verwijt die situatie het kabinet, die ‘hardleers’ is, te weinig ‘regie’ voert en een onduidelijk ‘jojobeleid’. De regering heeft in september de basisbeschermingsregels te snel losgelaten, omdat de coronapas werd ingevoerd. Maar de pas blijkt onvoldoende tegen besmetting te beschermen, want ook gevaccineerden belanden nu met corona in de ziekenhuizen. “Iedereen zag de V op de coronapas voor vrijheid aan, terwijl het verantwoordelijkheid betekende”, zei Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging.

Meer onderzoek naar de coronapas

PVV-Kamerlid Agema vindt het ook onbegrijpelijk dat zestigplussers pas in januari een boosterprik krijgen, terwijl de omliggende landen deze extra prik tegelijk met het griepvaccin uitdelen. De Kamer wil dat de regering eerst meer laat controleren of de coronapas wordt nageleefd. In de horeca werd namelijk in oktober nog geen dertig procent van de bezoekers gecontroleerd.

Oppositiepartij PvdA vindt de alarmerende berichten pleiten voor nu al een strengere lockdown, maar dat wil de rest van de Kamer niet. Kamerlid Attje Kuiken vindt dat niet-essentiële winkels en de horeca een paar weken helemaal moeten sluiten. “Dat is beter dan de hele winter doormodderen”, aldus Kuiken. De partij is er nog niet uit of ze voor de 2G-maatregelen gaat stemmen. Kuiken wil eerst het advies van het OMT en de Raad van State erover horen.

GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SGP kondigden al aan tegen de 2G-plannen van het kabinet te stemmen. GroenLinks-Kamerlid Westerveld noemde dat opnieuw ‘een schijnveiligheid’. GroenLinks en SGP willen net als de ChristenUnie liever toe naar een testsamenleving voor iedereen.

Lees ook:

De ChristenUnie pleit voor een testsamenleving voor iedereen

Kabinet wil naar een samenleving waarbij gevaccineerden en genezen covid-patiënten meer rechten krijgen dan ongevaccineerden, maar de ChristenUnie bepleit een testsamenleving: iedereen moet testen voor toegang tot publieke ruimten.