13 miljard voor steun economie, maar de voorwaarden zijn strikt

Het tweede noodpakket voor steun aan bedrijven en werknemers in de komende drie maanden kost 13 miljard euro. Opnieuw betaalt de overheid een groot deel van de loonkosten als de omzet van een bedrijf drastisch inzakt. Het kabinet schrapt de boete voor bedrijven die steun krijgen en die toch werknemers ontslaan, zei minister Wouter Koolmees van sociale zaken.

De boete was de afgelopen weken een belangrijk punt van discussie. De vakbonden en linkse oppositiepartijen hechten grote waarde aan deze rem op het ontslaan van personeel. Maar Koolmees meent dat bedrijven, terwijl de overheid helpt om de loonkosten te betalen, ook de kans moeten hebben om te reorganiseren. Hij schaft de boete dus toch af, maar praat de komende weken met vakbonden over hun bezwaren.

Het tweede noodpakket is een vervolg op de steunmaatregelen die het kabinet eind maart afkondigde. Dat eerste pakket moest er heel snel komen omdat bedrijven acuut in nood kwamen. Koolmees: “De overheid doet al het mogelijke om klappen op te vangen en werkgelegenheid te behouden. De realiteit is dat we richting een recessie gaan en dat de werkloosheid toeneemt.” De maatregelen die woensdag werden gepresenteerd voor juni, juli en augustus zijn gerichter. Zo is er minder steun voor zzp’ers en meer geld voor vaste kosten van bedrijven.

Volgens minister Eric Wiebes (VVD, economische zaken) bevat het nieuwe noodpakket prikkels ‘om na te denken over een ander bedrijfsmodel’. Sommige ondernemingen kunnen niet op de oude voet door. “Neem een discotheek. Het kan op termijn weer een heel aantrekkelijk bedrijf worden, maar nu even niet. Het heeft geen zin alles in stand te houden en te wachten tot deze crisis voorbij is.”

Het kabinet hoopt dat bedrijven veranderen. Een stimulans daarvoor is dat zij zelf een deel van de loonkosten moeten betalen. Maar er komt ook een omscholingsfonds met 50 miljoen euro om werknemers te verleiden om in een andere sector werk te zoeken. Dit fonds, ‘NL leert door’, gaat in juli van start. Wiebes: “Het zijn ruige tijden. Gelukkig is er veel veerkracht en inventiviteit bij bedrijven.”

Minister Wopke Hoekstra (CDA, financiën) zei eind maart dat er zo nodig een nieuw noodpakket voor juni, juli en augustus zou komen. Woensdag lieten de ministers meer in het midden of er na augustus een vervolg komt. Hoekstra verwacht dat de kosten van het tweede noodpakket lager uitvallen dan het eerste. Door de versoepeling van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden kunnen bedrijven weer beter uit de voeten, zei hij. De omzetdaling zal kleiner zijn er dus ook het beroep op hulp van de overheid. Verder verwacht hij dat minder bedrijven uitstel van het betalen van belasting aanvragen.