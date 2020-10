Zo maak je je straat groener en biodiverser

Bijna elke Nederlandse straat kan groener - met minimale inspanning. Tussen al het steen is genoeg ruimte om te vergroenen, zegt Jenny van Gestel in de Groencast, een podcast van Trouw.

In de Groencast gaan we deze weken te rade bij genomineerden voor de Duurzame 100. Welke groene oplossingen hebben zij gevonden? En wat kunnen we daarvan leren?

Van Gestel leidt het Nederlandse netwerk van Guerrilla Gardeners, mensen die hun eigen straat een groene facelift geven. Met schepjes, zaden en plantjes gaan ze op zoek naar plekken die wat groen kunnen gebruiken, zoals braakliggende stukjes grond en de ruimte om bomen heen.

Jenny van Gestel Beeld Trouw

Ecologisch is zulke vergroening van groot belang, legt Van Gestel uit. Dat extra groen helpt bijen en andere insecten. Zij spelen een essentiële rol in het behoud van de biodiversiteit.

Wat blijkt: vrijwel elke straat kan groener, en de gemeente doet doorgaans niet moeilijk.