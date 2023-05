Wordt het nieuwe pensioenstelsel een 'wet van niemand'?

De pensioenwet dreigt een ‘wet van niemand’ te worden. Het is een gigantisch pakket aan hervormingen - waar zo’n 1350 miljard euro mee gemoeid is. En een paar grote vragen lijken nog onbeantwoord.

Maar wie is nou uiteindelijk eindverantwoordelijk als het stelsel instort? Is een nieuw pensioensysteem echt de oplossing voor alle problemen? En zal die wet bij de officiële stemming in de Eerste Kamer nu écht aangenomen worden, na de politieke stuiptrekkingen die dat probeerden te voorkomen? Christoph Schmidt en politiek verslaggever Esther Lammers duiken erin, in deze nieuwe aflevering van Haags Halfuurtje.