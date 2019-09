Wijsneuzen aflevering 1: Hoe redden we het publieke debat van hysterische polarisatie?

Frits van Exter is verslingerd aan podcasts. “Er is niets fijners dan de oren te openen voor verhalen. Het is een intiem medium. En handig. Ik kan luisteren op de fiets, in de auto, als ik sport, kook, stofzuig, bij het strijken en ook als ik gewoon wat naar buiten staar.

“Soms wil ik de achtergronden bij het nieuws, soms wil ik slap maar gezellig geklets, soms wil ik de diepte in. Er valt inmiddels veel te kiezen.”

De voormalig hoofdredacteur van Trouw en Vrij Nederland en huidig voorzitter van de Raad voor de Journalistiek maakt vanaf vandaag voor deze krant een nieuwe podcast, ‘Wijsneuzen’, waarvan de eerste aflevering hieronder te beluisteren is.

Er zijn geen simpele antwoorden

Het idee is simpel: Van Exter gaat antwoorden zoeken op vragen die hem bezig houden. En hopelijk geldt dat ook voor de lezers – en luisteraars – van deze krant. Het gaat om uiteenlopende vragen.

Van Exter: “Wat kunnen we doen om de gekmakende polarisatie in het publieke debat te keren? Wat is eigenlijk ‘rechtvaardig’ migratiebeleid? Waarom ben ik niet écht milieuvriendelijk? Wat is mijn plek in een stad, waar ik nu tot de witte minderheid behoor?” Meningen zijn er genoeg, zegt hij. “Ik weet dat er geen simpele antwoorden zijn. Maar ik denk dat er mensen zijn die me kunnen helpen met inzichten en ideeën. Mensen met kennis en ervaring op een bepaald terrein. Elke aflevering is er één te gast om met mij het antwoord te zoeken op een prangende vraag.” Zoals filosofe Daan Roovers, vandaag in de eerste aflevering, over het publieke debat.

Interessant en leuk

“Deze wijsneuzen worden niet altijd gehoord of goed begrepen, omdat ze tegendraads kunnen zijn, misverstanden of vooroordelen het hoofd moeten bieden, of net iets meer tijd of ruimte nodig hebben om hun punt te kunnen maken. Zij verdienen meer aandacht, omdat zij ons vooruit kunnen helpen.

“Ik vind het spannend. Ik ben gewend te schrijven, heb dat ook heel lang voor Trouw gedaan, maar dit is iets heel anders. Ik hoop dat mensen het interessant en leuk vinden.”

Abonneer u, via Omny, Spotify, Apple of Stitcher of zodat u de eerste aflevering, eind september, niet hoeft te missen.