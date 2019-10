Waarom leef ik niet écht duurzaam?

We weten dat het slecht gaat, toch pakken we het vliegtuig, bakken we een biefstuk en tanken die oude Volvo nog maar een keer vol. In deze aflevering van Wijsneuzen: waarom is het zo moeilijk om als mensheid iets te doen tegen klimaatverandering?

De aanpak van de klimaatcrisis stuit op een bijzonder obstakel: onze geest. Presentator Frits van Exter ervaart dat aan den lijve. Hij laat de auto vaker staan, scheidt zijn afval, eet minder vlees, houdt de thermostaat laag en denkt nog een keer na voordat hij een vliegreis boekt. Maar hij weet dat dat weinig verschil maakt.

Vandaar de vraag wat er nodig is om hem (en anderen) tot radicalere duurzaamheid te bewegen.

In deze derde aflevering van Wijsneuzen spreekt hij daarover met Ellen van der Werff, hoofddocent sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet onderzoek naar klimaat en gedrag en geeft ook advies over milieucampagnes.

Haar uitgangspunt is dat de mens gedreven wordt door verschillende waarden: hedonistische, altruïstische, egocentrische en biosferische (gevoel voor milieu en natuur). Maar elk individu is daarin verschillend: sommigen hechten een beetje aan de natuur, maar veel meer aan de eigen portemonnee; anderen zijn vrijgevig, maar willen het goede leven niet opgeven, zolang de buurman dat ook niet doet.

Hoe kun je daar rekening mee houden bij het aanzetten tot duurzamer gedrag? Moet je mensen financieel belonen of juist bestraffen, het vooral ‘leuk’ proberen te maken of ze nog harder confronteren met de barre werkelijkheid? Is angst zo’n slechte raadgever? En tenslotte: komt dit niet wat laat, is het nu niet vooral zaak die dijken te verhogen?

