Waarom Den Haag worstelt met peperdure onderzeeërs

Nederland koerst af op een nieuw hoofdpijndossier bij Defensie dat járenlang kan duren. Het vervangen van vier Walrus-onderzeeboten kan wel eens de grootste investering van Defensie ooit worden. Gaat dat wel lukken? En zo niet, wat staat er dan op het spel?

Beluister de nieuwe aflevering van Haags Halfuurtje via onderstaande speler, of zoek hem op via Spotify, iTunes, Podimo of een van de andere bekende podcastkanalen.

Na bijna tien jaar twijfel heeft Defensie pas dit jaar ferme stappen gezet naar de vervanging van de vier vaartuigen. Dat er juist nu weer vaart in het dossier komt, is niet gek. De urgentie is hoger dan ooit: de Nederlandse onderzeeërs zijn cruciaal voor de Navo, die op dit moment worstelt met een vijandig Rusland. Het motto van de Nederlandse onderzeedienst (‘ongezien doeltreffend’) klinkt de Navo dan ook als muziek in de oren.

Maar waarom duurt het dan zo lang? Zijn die dure onderzeeërs de investering wel waard? En is er over een paar jaar in Den Helder echt sprake van een heuse ‘Submarine Maintenance Valley’, zoals staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat graag zou willen? Daarover heeft Christoph Schmidt, politiek redacteur bij Trouw, het deze week met presentator Hannah van der Wurff.

Lees ook:

De tijd dringt voor nieuwe Nederlandse onderzeeboten

In de tergend langzame en kostbare aanbesteding van nieuwe onderzeeboten werd vorige week een mijlpaal bereikt – drie werven mogen een offerte gaan doen. Het bedrijfsleven maakt zich zorgen over de betrokkenheid van Nederland.