Podcast: Wijsneuzen over saamhorigheid in tijden van pandemie

De pandemie stelt ons op de proef. We moeten met elkaar rekening houden, ons aanpassen, afstand bewaren, geduldig zijn en blij zijn dat zovelen een bijdrage leveren aan de bestrijding van het coronavirus.

Maar waar zijn de grenzen van solidariteit? Op straat kunnen mensen elkaar toegrommen als ze te dichtbij komen. In Brussel roept de Nederlandse houding ondertussen grote weerzin op, nadat het geen gehoor lijkt te geven aan oproepen om de zuidelijke landen ruimhartig te steunen. En wat te denken van de vluchtelingen op Lesbos? Of van de delen van de wereld die nog veel minder opgewassen zijn tegen het virus? Hoe gaan we hen helpen?

Frits van Exter en Menno Hurenkamp spreken over onze saamhorigheid, in deze tweede aflevering van een speciale reeks van Wijsneuzen. De één is blij dat hij wordt begroet als hij een frisse neus haalt, de ander vraagt zich af of dat ook niet een manier is om elkaar te waarschuwen op afstand te blijven.

In belang van de volksgezondheid trekken wij steeds strakkere grenzen. Ongemakkelijk is daarbij de roep om meer technologie in te zetten om de bevolking te monitoren. Natuurlijk moet je alles in stelling brengen dat kan helpen, maar hoe voorkom je ontsporingen? De overheid zou ook hierin heel transparant moeten zijn. Wij moeten weten onder welke voorwaarden wij nu onze privacy ondergeschikt maken aan een groter belang.

Dit is de tweede aflevering in een speciale reeks van Wijsneuzen, over burgers ten tijde van pandemie. De eerste, over de relatie tussen de overheid en zijn burgers, kunt u hier terugluisteren. Reacties zijn welkom via: wijsneuzen@trouw.nl.

Menno Hurenkamp is politicoloog. Hij is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zijn thema is burgerschap. Frits van Exter is journalist en oud-hoofdredacteur van Trouw. Techniek: Daan Hofstee / Muziek: Jac van Exter.

