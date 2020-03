Podcast: Wijsneuzen over burgers in tijden van pandemie

Tijdens de coronacrisis wordt iedereen op de proef gesteld. De sterke en de zwakkere kanten van onze samenleving komen bloot te liggen. Wijsneuzen komt gedurende deze crisistijd met speciale afleveringen gewijd aan de corona-pandemie.

Alles staat op z’n kop. We zoeken zekerheid in leiderschap. We luisteren weer naar deskundigen. Politieke tegenstellingen boeien ons niet meer zo. Mensen in de zorg, schoonmakers en vakkenvullers, zijn opeens helden, terwijl we ze vroeger vaak niet zagen staan.

Massaal stemmen we weer af op vertrouwde tv-programma’s, zoekend naar het houvast van feiten. Echte feiten. We proberen op elkaar te letten, op anderhalve meter afstand. Overheid en burgers zijn op elkaar aangewezen, zoals ze dat lang niet zijn geweest. Hoe gaat dat, tot nu toe?

Journalist Frits van Exter spreekt daarover in speciale afleveringen van de podcast Wijsneuzen met politicoloog Menno Hurenkamp. De eerste vraagt zich af of onze regering niet al te wankelmoedig is. Maar de tweede vertrouwt meer op een open samenleving, waarin de overheid burgers serieus neemt en geen zekerheden biedt waar ze niet zijn. Het oogt soms wat rommelig, maar het geeft hem meer vertrouwen dan de dictatuur die geen fouten kent.

Menno Hurenkamp is politicoloog. Hij is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zijn thema is burgerschap. Frits van Exter is journalist en oud-hoofdredacteur van Trouw.

Dit is de eerste aflevering in een nieuwe reeks van Wijsneuzen, over burgers ten tijde van pandemie.

Reacties zijn welkom via: wijsneuzen@trouw.nl

