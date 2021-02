Podcast: Weten we nu wél hoe het verder moet met de zorg?

Als er íets is dat corona duidelijk heeft gemaakt, is waar het scheef zit in de zorg.

De uitzonderlijke pandemie legde op pijnlijke wijze de zwaktes in het Nederlandse zorgstelsel bloot: waar lean & mean voorheen stond voor geroemde efficiëntie, zorgde het nu voor overvolle intensive cares, overwerkte zorgmedewerkers en een code zwart dat angstwekkend dichtbij kwam. Deze week nog beklaagde coronaminister Hugo de Jonge zich in Trouw over hoe de doorgevoerde decentralisatie het hem bemoeilijkte de coronacrisis slagvaardig het hoofd te bieden.

‘Wijsneuzen, de verkiezingen’ is te beluisteren via de onderstaande speler en alle bekende podcastkanalen als Omny, Spotify, Apple en Stitcher.

Het ging net goed. We klapten massaal voor de zorg. Maar, hoe vertalen we die zorgen om de zorg straks in het stemhokje? Als we de Haagse stemmen mogen geloven heeft marktwerking in de zorg zijn langste tijd gehad. Maar wat wordt daarmee precies bedoeld? En hoe willen de partijen dat na de verkiezingen voor elkaar krijgen? En waarom gaat het in de campagnes eigenlijk nog amper over het coronabeleid?

Frits van Exter gaat hierover samen met zijn vaste wijsneus Menno Hurenkamp in gesprek met politicoloog Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek en politiek redacteur Wilma Kieskamp.