Podcast: Thuis voelde voor Lize Spit niet altijd als een veilige plek

Meestal is een gat in een heg gewoon een gat in een heg. Vandaag in Viersel, een dorp in de Antwerpse Kempen, is het veel meer dan dat. In de eerste aflevering van deze nieuwe podcast van Trouw gaat Erik Jan Harmens met schrijfster Lize Spit terug naar Viersel. Terug naar waar ze is opgegroeid, een plek die bij haar niet direct voor herinneringen aan veiligheid en geborgenheid zorgen.

De interviewserie Naar Huis is de komende weken te lezen in Zomertijd, en te beluisteren als podcast via bovenstaande speler of de bekende kanalen.