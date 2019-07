Podcast: Sonja Silva over haar morbide obesitas

In deze vierde aflevering van de Onverdoofd-podcast spreekt Erik-Jan Harmens met actrice en programmamaker Sonja Silva. Nadat ze in 2003 de diagnose ME kreeg stortte haar wereld in. Ze begon dwangmatig te eten, kwam tientallen kilo’s aan, tot het moment kwam dat het echt niet meer ging.

“Als ik naar zo’n foto kijk van vroeger, word ik niet blij, maar ik denk ook: ik heb het mezelf aangedaan. Elk pondje gaat door het mondje. Morbide obesitas had ik, ik had diabetes kunnen krijgen, mijn aderen hadden kunnen dichtslibben.”

Liever lezen dan luisteren?

Erik Jan Harmens interviewt Sonja Silva: ‘Chocola was mijn guilty pleasure, maar als het echt niet goed ging at ik alles.’