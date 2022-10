Podcast: Intimidaties, bedreigingen en burnouts. Hoe is de politiek zo vijandig geworden?

Het functioneren van de democratie piept en kraakt. Intimidaties, bedreigingen en burnouts: hoe is de politiek zo vijandig geworden?

Een minister die instort in de Kamer, een Kamerlid dat zijn taken als volksvertegenwoordiger maandenlang niet kan vervullen vanwege een burnout, en een ander die vanwege bedreigingen steeds minder vaak op de voorgrond durft te treden. Het komt de laatste tien jaar steeds vaker voor. Wat is er aan de hand in de Tweede Kamer?

Media, volksvertegenwoordigers en kiezers lijken elkaar de laatste tijd steeds meer in de weg te zitten. Journalisten willen snelle en scherpe quotes, politici willen graag in het nieuws komen en wapperen steeds vaker met onzinnige moties en een boze meute fulmineert daar maar al te graag over op sociale media - of met een brandende fakkel voor hun deur.

Daar moet iets aan gebeuren, vindt afzwaaiend chef politiek Bart Zuidervaart. In deze aflevering van Haags Halfuurtje, de politieke podcast van Trouw, gaan Zuidervaart en presentator Christoph Schmidt in gesprek over tien jaar democratisch (niet) functioneren van het parlement.

Beluister de nieuwe aflevering van Haags Halfuurtje via onderstaande speler, of zoek hem op via de bekende podcastkanalen.

De wereld waarin politici werken is vijandiger geworden. Aan Trouw vertellen Kamerleden wat zij doormaken, niet alleen op het Binnenhof, maar ook in hun privé-omgeving. Het beïnvloedt hun functioneren en ondermijnt de democratie.