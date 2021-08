Podcast: In Knegsel voelt JW Roy zich nog altijd rustig worden

Zelf kom Harmens niet uit Knegsel. Hij is er nog nooit geweest. Maar als hij JW Roy hoort zingen, dan verlangt hij óók terug. In de zevende en voorlopig laatste aflevering van de zomerserie Naar Huis gaat de schrijver terug naar het Brabantse Knegsel, geboortegrond van singer/songwriter JW Roy. Het is zo’n dorp waar pa Roy zijn leven lang gratis friet kreeg na een schilderklus voor de snackbar.

Nu woont Roy in de grote stad. Maar hij verlangt nog altijd terug. “Als ik hier kom voel ik een rust in mij dalen. Dat klinkt ouwemannerig, maar ik ben ook een oude man. Er is hier zoveel rust en ruimte.”