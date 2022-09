Podcast: Hoe Rutte fluitend door de Algemene Beschouwingen fietste

De Algemene Beschouwingen dit jaar gingen an sich bést over de inhoud - tot het toch weer over de vorm moest gaan.

Het politieke hoogtepunt van het jaar is voorbij: de Algemene Beschouwingen. Een raar debat, dat dit jaar voornamelijk ging over het plan dat mensen de winter door moet loodsen: het energieplafond.

De druk op het kabinet is hoog. De sfeer was voelbaar scherper. Waar vroeger ‘effe dimmen’ al gold als onparlementair taalgebruik, is nu de verwachting dat minister Jetten binnenkort met de tekst ‘klimaatpsychopaat’ op zijn trui loopt. En dan was er nog een unicum: dat het voltallige kabinet tijdens de spreektijd van een gekozen volksvertegenwoordigeruit protest de Tweede Kamer verliet.

Beluister de nieuwe aflevering van Haags Halfuurtje via onderstaande speler, of zoek hem op via de bekende podcastkanalen.

In deze aflevering van Haags Halfuurtje blikken Christoph Schmidt en chef van de politieke redactie Bart Zuidervaart terug op deze aparte Algemene Beschouwingen. Wat voor debat was dit nu eigenlijk? Een debat waarin Rutte zich wederom kon presenteren als de gladde spreker die iedereen het hof maakt? Een debat dat fractieleiders de kans gaf om hun persoonlijke stokpaardjes te berijden en punten te scoren met kekke filmpjes op sociale media?

Maar... wat heeft de burger daaraan? Wat heeft het aan dit tweedaagse debat?