Podcast: Hoe maak je je tuin waterbestendig?

Nederland stevent af op extremer weer. Wat kun je daar zelf aan doen? In de Groencast, een nieuwe podcast van Trouw, bezoeken we Gerard de Vries. Hij heeft er iets op gevonden: een waterbestendige tuin.

In de Groencast gaan we de komende weken te rade bij genomineerden voor de Duurzame 100. Welke groene oplossingen hebben zij gevonden? En wat kunnen we daarvan leren?

Gerard ging aan de slag omdat hij ontevreden was over zijn regenton. Die ving aardig wat water op, maar niet genoeg. In deze eerste aflevering vertelt hij waar hij de oplossing vond: onder de groene zoden.

De Groencast verschijnt in de aanloop naar de Duurzame 100, die wordt op 8 oktober gepresenteerd. Luister de eerste aflevering vanuit de player hierboven, of via Spotify, iTunes of een andere podcast-app. Abonneren kan ook.

Beluister hier meer podcasts van Trouw