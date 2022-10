Podcast: Hoe Johan Remkes de angel uit de stikstofcrisis haalde

Klare taal klonk in het stikstofrapport van ‘stikstofgoeroe’ Johan Remkes (dat mag wel vaker in Den Haag), met mild positieve reacties uit zo ongeveer alle hoeken als gevolg. Maar wat stond er nou eigenlijk echt? En hebben de boeren nu wél perspectief of zijn dit vooral veel oude plannen, opnieuw verpakt en met een strik eromheen?

Remkes zei de boeren te begrijpen en keerde zich als Haagse grootmacht en oud-architect van het stikstofbeleid tégen de politiek en de randstad. Was dat genoeg om de angel uit deze explosieve politieke crisis te halen, waarvoor boeren de hele zomer de wegen betraden en minister Hoekstra bijna de coalitie omverblies met een kranteninterview?

En is de rust nu dan echt teruggekeerd? Daarover hebben presentator Christoph Schmidt en politiek verslaggever Niels Markus het over in deze aflevering van Haags Halfuurtje. “Het kabinet heeft nu een advies in handen om - zo snel mogelijk - te beginnen aan de oplossing van dit langslepende probleem, dat zonder overheidsactie alleen maar groter zal worden.”