Podcast: hoe de uppers voor Rico in downers veranderden

“Erger nog dan de verslaving zelf vind ik het gedrag dat erbij hoort, het stiekeme gedoe en het liegen. Soms zat dat spul gewoon onder aan mijn neus en dan ging ik nog ontkennen dat ik gebruikt had, zei ik dat het snot was. Daar walg ik nu echt van.”

Beluister de podcast via onderstaande speler, of zoek hem op via de bekende kanalen als Spotify, Apple en Google Podcasts.

In de serie ‘Onverdoofd’ spreekt schrijver Erik Jan Harmens met bekende en minder bekende Nederlanders die net als hij hebben besloten zichzelf niet langer te bedwelmen. In deze elfde aflevering spreekt hij met Rico McDougal, alias Phreako Rico, rapper van Opgezwolle, die jarenlang worstelde met een drugsverslaving.

In 2012 stapte hij de afkickkliniek binnen. “Net van tevoren had ik nog een bom genomen, dan snuif je de amfetaminen niet, maar je stopt ze in een vloeitje of in wat wc-papier en dat slik je in. Er kwam ook nog een halve liter wodka achteraan, in die staat ben ik de kliniek ingelopen.”

De geschreven versie van het interview met Rico McDougal is hier te vinden.