Podcast: Hoe de transgenderwet scheurtjes binnen de coalitie blootlegt

Een verrassende ommezwaai van de VVD in het debat over de transgenderwet leidde tot verwarring deze week. Zitten er nu barstjes in de verhoudingen van de coalitie?

Terwijl een VVD-minister nog niet eens een jaar geleden in de Ridderzaal excuses aanbood aan de transgemeenschap voor wetten uit het verleden, struikelen dezelfde vier regeringspartijen nu plots over hetzelfde thema. De VVD maakte deze week een plotselinge ommezwaai tijdens het debat over de nieuwe transgenderwet. Het linkse blok was verbaasd, het CDA probeerde zich ondertussen te profileren als bruggenbouwer, en D66 oogt vooral verloren.

Wat doet de VVD? De VVD lijkt intern bezig een balans te vinden tussen individuele vrijheden enerzijds, en het doorslaan van ‘woke’ anderzijds, zoals VVD-minister Yesilgöz (justitie) onlangs zei. Of is dit hun manier gehoor te geven aan het geklaag van de achterban dat er tijdens de formatie te veel is weggegeven aan coalitiepartner D66?

In deze aflevering van Haags Halfuurtje blikken Christoph Schmidt en politiek verslaggever Wilma Kieskamp terug op het onstuimige debat. De nieuwe transgenderwet valt dan volgens Kieskamp niet in de categorie ‘medische ethiek’ - de klassieke links-rechts verdeling in de Kamer doet er wel aan denken.