Podcast: Een requiem voor de dokwerker

In 1979 lag de Rotterdamse haven meer dan zes weken plat. Het zou de laatste stuiptrekking blijken van de stukgoed lossende dokwerkers, die een verloren strijd voerden tegen het glorende containertijdperk.

In deze aflevering van Achter de Schermen gaat Rotterdam-correspondent Jochem van Staalduine in gesprek met Henny de Lange over deze staking. Tegenwoordig is zij kunstredacteur bij deze krant, maar veertig jaar geleden stond zij als jonge verslaggever in de vuurlinie van deze grootste naoorlogse staking zonder vakbondssteun.

