Podcast ‘De gestolen kinderen’ is een spannende zoektocht naar de waarheid achter een illegale adoptie

In haar nieuwe podcast De gestolen kinderen duikt Trouw-journalist Petra Vissers (34) in de bizarre wereld van buitenlandse adopties. Samen met podcastmaker Daan Hofstee reisde ze naar Chili om het verhaal te onderzoeken van Mirjam Hunze.

Hoe stuitte je op dit verhaal?

“Mirjam Hunze mailde Trouw eind 2021, met een verhaal over een criminele Nederlandse non, geschonden mensenrechten...Ik dacht meteen: wat een bizar verhaal.

“Ik belde daarna Mirjam op. Die vertelde dat ze na lang zoeken in 2001 via die non in contact kwam met wat volgens de non haar biologische familie was. Maar in de jaren daarop, toen ze Spaans leerde en haar familiegeschiedenis met hen besprak, begon ze te vermoeden dat het verhaal niet klopte. Er zaten gaten in.

“Mirjam zocht vervolgens contact met andere Nederlanders die uit Chili geadopteerd zijn. Toen bleek dat een Chileense moeder de non – die inmiddels niet meer op haar toenaderingen reageerde – beschuldigde van het stelen van een kind.

“De twee vragen die dit bij mij opriepen werden de pijlers onder de podcast: hoe kan het dat iemand twintig jaar lang onterecht denkt dat ze familie heeft? En wat is waar van de beschuldiging aan het adres van de non dat ze een kind heeft gestolen?”

Als verslaggever schrijf je normaal gesproken een stuk. Waarom dacht je nu: ik maak een podcast?

“In eerste instantie wilde ik er gewoon een onderzoek van maken. Maar toen begonnen meerdere mensen op de redactie te zeggen dat hier een podcast in zat. Dat idee ging helemaal leven. Het leek mij toen zelf ook leuk om dit verhaal via een podcast te vertellen.

“De aanpak bleek heel anders dan ik gewend ben. Ik moest een script schrijven, waarbij je er bijvoorbeeld al rekening mee moet houden dat mensen het verhaal horen en niet lezen. Daar heeft Daan, die ervaring heeft met het maken van verhalende podcasts, veel bij geholpen. Voor de rest lijkt het net op een boek schrijven. Je moet nadenken over de grote spanningsboog van de hele serie, en de spanningsboog per aflevering.

“Met Daan heb ik een jaar lang onderzoek gedaan, waarvan vier maanden fulltime. En in januari van dit jaar gingen we twee weken naar Chili, wat heel bijzonder was. We kwamen op plekken waar we al maanden mee bezig waren, bijvoorbeeld het kindertehuis.

“We hebben daar mensen uit dossier van Mirjam gezocht. Het bleek erg de moeite waard om naar de plek te gaan waar het verhaal zich afspeelt. Veel dingen hadden we onmogelijk vanuit Nederland kunnen regelen. Verder kan ik niet te veel verklappen; daarvoor moeten mensen echt naar de podcast luisteren.”

Wat kan de luisteraar verwachten?

“Het is een spannende thriller die tegelijk over grotere vragen gaat. Een zoektocht naar de waarheid en de erkenning van Mirjams verhaal, waarbij een belangrijk thema de goede bedoelingen zijn die uitmonden in slechte uitkomsten. Veel betrokkenen dachten heus dat ze het beste deden, maar dat pakte voor veel mensen desastreus uit.

“Daarnaast gaat het over hoe vrouwen in heel kwetsbare posities vaak vergeten zijn. Want wat gebeurt er eigenlijk als de wens van de ene vrouw belangrijker wordt gevonden dan het recht van de andere vrouw? En wanneer is een beslissing nemen voor iemand anders überhaupt gerechtvaardigd?”

De Gestolen Kinderen is een verhaal over identiteit, over goede bedoelingen en foute uitkomsten. De podcast verschijnt vanaf zaterdag 24 juni op trouw.nl en de bekende podcastkanalen.

