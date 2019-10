Podcast: de Duurzame 100 is vernieuwd!

De Duurzame 100 vernieuwt! In de elfde editie geen wetenschappers, politici of mensen uit het bedrijfsleven, maar een lijst met initiatieven van onderop. Denk aan afvalrapers, wijken die zelfstandig van het gas af gaan of een eetclub tegen voedselverspilling.

In deze aflevering van de Achter de Schermen-podcast van Trouw praten we met redacteuren Esther Bijlo en Frank Straver, die dit jaar alles rondom de Duurzame 100 organiseren.

