Podcast: De anatomie van een opvangcrisis

Eind deze zomer kwam het Nederlandse asielstelsel piepend en krakend tot stilstand.

De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar honderden asielzoekers noodgedwongen buiten moesten slapen, was dusdanig geëscaleerd dat hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen dit keer bínnen de Nederlandse grenzen optrad. De noodsituatie plaatste de coalitie, met daarin zowel ChristenUnie als VVD, voor een dilemma.

In de discussie rondom deze opvangcrisis word je om de oren geslagen met uiteenlopende cijfers, elkaar tegensprekende feiten, emoties en aannames. Maar hoe zit het nu écht? Wat zijn de juiste feiten, de kloppende cijfers en hoe zit het Nederlandse opvangstelsel eigenlijk in elkaar? En: waarom lijkt het juist nu uit zijn voegen te barsten?

Om deze asielkluwen te ontrafelen zit in deze aflevering Petra Vissers achter de microfoon bij Christoph Schmidt. Ze had jarenlang als verslaggeefster asiel & migratie in haar portefeuille, en stapte deze zomer over naar de politieke redactie van Trouw.

De infographic die in de podcast ter sprake komt is hier te vinden.