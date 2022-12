Over Oekraïne, gas en een omkopingsschandaal, vanaf de EU-top in Brussel

Donderdag was daar de laatste Europese top van dit jaar. Wat kunnen we de komende maanden verwachten in de Europese – en daarmee ook de Nederlandse – politiek? Die twee zijn immer bijna niet meer van elkaar te scheiden.

En dat terwijl de spannendste onderwerpen die nu in Brussel spelen, niet eens op de agenda van de top stonden, legt EU-correspondent Romana Abels uit aan presentator Christoph Schmidt. Zo kwam premier Rutte aanzetten met zijn wens om de migratie naar de EU fors te beperken. Verder heeft iedereen het over het omkoopschandaal in het Europees Parlement, maar ook daarover konden de regeringsleiders niet zo veel zeggen.

De onderwerpen die wél op de agenda stonden, hadden bijna allemaal te maken met de oorlog in het hart van Europa. Zoals de discussie over de Europese concurrentiepositie, afgezet tegen de Verenigde Staten. Europese bedrijven hebben immers veel zwaarder te lijden onder de hoge energieprijzen en andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne dan andere handelsblokken. We blikken ook terug op alle Europese maatregelen en andere reacties op de Russische invasie van februari dit jaar.