Over een kardinale dodenakker: Begraafplaats Sint Barbara

In de podcast De Roomse Loper praten Trouw-redacteur Stijn Fens en Vaticaankenner Christian van der Heijden u bij over de stand van zaken in de katholieke wereld.

Na een zomerstop keren onze katholieke casters terug vanaf een bijzondere locatie: Deze aflevering is opgenomen op de Begraafplaats Sint-Barbara in Utrecht.

Daar is onlangs de grafsteen op het graf van kardinaal Adrianus Simonis is geplaatst en gezegend. Fens en Van der Heijden lopen over deze Roomse dodenakker en bezoeken de graven van o.a. de kardinalen De Jong, Willebrands, Alfrink en Simonis, maar ook professor Ferd Grapperhaus Sr., tekenaar Dick Bruna en actrice Sylvia Kristel.